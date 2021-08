Ai Giochi di Tokyo gli sport di squadra azzurri saranno ricordati con l'etichetta "delusione". Inevitabile il giudizio negativo dopo l'eliminazione ai quarti dell'Italbasket, dell'Italvolley maschile e femminile e del Settebello oltre a quella nelle fasi precedenti di basket 3×3 femminile e softball. Zero medaglie come a Pechino 2008, anche se dal Dopoguerra in avanti l'Italia aveva sempre raccolto almeno un 4° posto negli sport di squadra. Per trovare un’Olimpiade senza "finalina" è necessario tornare al lontano 1924, 97 anni fa, a Parigi. Ecco allora che i contorni del flop diventano storici in un'edizione che, per fortuna, ci ha regalato tante gioie negli sport individuali e di coppia.

pallavolo e pallanuoto. Considerando solo gli anni Duemila dal volley sono arrivati due argenti e due bronzi (dal maschile), mentre in vasca un oro e un argento dal Setterosa (che quest'anno non si è nemmeno qualificato a Tokyo) e un argento e un bronzo dal Settebello. Sbaglia chi riunisce i fallimenti delle nostre selezioni sotto un unico cappello, ovvero un problema di sistema. Ricambio generazionale, mancanza di top player o, semplicemente, avversari di caratura superiore come nel caso della vittoria serba contro gli uomini di coach Campagna o di quella francese In particolare l'insuccesso più vistoso arriva da due sport considerati fabbriche di medaglie alle Olimpiadi:. Considerando solo gli anni Duemila dal volley sono arrivati due argenti e due bronzi (dal maschile), mentre in vasca un oro e un argento dal Setterosa (che quest'anno non si è nemmeno qualificato a Tokyo) e un argento e un bronzo dal Settebello. Sbaglia chi riunisce i fallimenti delle nostre selezioni sotto un unico cappello, ovvero un problema di sistema. Ricambio generazionale, mancanza di top player o, semplicemente, avversari di caratura superiore come nel caso della vittoria serba contro gli uomini di coach Campagna o di quella francese contro i ragazzi di coach Sacchetti

Sembra ormai lontanissima Atene 2004, solo per fare un esempio, edizione d'oro per i nostri sport di squadra: il Setterosa salì sul gradino più alto del podio, l'Italbasket perse solo in finale contro l'Argentina di Ginobili così come il volley maschile contro il Brasile, mentre il calcio (anch'esso assente in Giappone) si consolò con un bronzo. Dall’apice di quella edizione (in cui si toccò anche il record di squadre qualificate alla partenza, ben otto) è iniziato un lento e inesorabile declino. Per fortuna Parigi 2024 è vicina. Non bisognerà aspettare tanto per l'occasione del riscatto.

