Italia continua a prendere medaglie, ma arriveranno anche gli ori? Sono due, per ora, gli ori azzurri dopo 8 giorni di Olimpiadi (Bencic che cerca Zverev e Khachanov (con Tortu e Jacobs che sognano l'accesso alla finale dei 100 metri, ma c'è anche Tamberi che cerca gloria nella finale di salto in alto. Si chiude poi la scherma con gli azzurri del fioretto maschile che puntano alla finale. L'continua a prendere medaglie, ma arriveranno anche gli ori? Sono due, per ora, gli ori azzurri dopo 8 giorni di Olimpiadi ( ecco il medagliere ). Altri 25 ori da assegnare in questo 9° giorno di competizione, che vedrà anche la chiusura del tennis. C'è la finale del doppio femminile, con lache cerca il secondo oro dopo quello nel singolare , e la finale del singolare maschile. Una finale un po' a sorpresa visto che sono arrivati in fondo(con Djokovic senza medaglie ). È il giorno dell'atletica conche sognano l'accesso alla finale dei 100 metri, ma c'è ancheche cerca gloria nella finale di salto in alto. Si chiude poi la scherma con gli azzurri del fioretto maschile che puntano alla finale.

Dove vedere le gare in diretta

Da non perdere

Ore 12:10: Gianmarco Tamberi, finale salto in alto (atletica)

Dopo cinque anni non vedo l'ora di fare questa finale. Ora il sogno si è trasformato in un obiettivo”.

Tanti gli appuntamenti da segnarsi in questa domenica, ma noi abbiamo scelto la finale del salto in alto, con Gianmarco Tamberi che cerca l'impresa della sua carriera. Lui che non era riuscito ad andare a Londra, alle Olimpiadi 2012, per un infortunio alla caviglia. Adesso ci riprova dopo diversi alti e bassi nel corso delle ultime stagioni. È riuscito a raggiungere la finale con un salto da 2,28 metri, ma servirà qualcosa di più per arrivare a medaglia. Ha ammesso di aver sbagliato troppo in qualificazione, ma era un giorno particolare con molta ansia da smaltire. L'obiettivo principale era arrivare in finale. La sua miglior prestazione stagionale è il 2,35 ai campionati nazionali italiani di Ancona (anche se indoor), mentre la miglior prestazione in carriera è quel 2,39 del meeting di Herculis, in Diamond League, nel luglio 2016. Un giorno, se vogliamo, molto negativo. Perché proprio quella sera cercò il fatidico 2,41, che lo vide però cadere e infortunarsi alla caviglia. Questa volta servirà arrivare proprio in zona 2,35 per essere in zona medaglie.

Calendario gare domenica 1 agosto 2021 (orario italiano):

Ore 0:30 – GOLF maschile (ULTIMO GIRO);

Ore 0:45 – EQUITAZIONE individuale e a squadre (cross country);

Ore 1:30 – TIRO A SEGNO maschile25 metri pistola (qualificazione);

Ore 2:00 – SCHERMA fioretto a squadre maschile (ottavi di finale);

Ore 2:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale);

Ore 2:00 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 2:00 – VOLLEY maschile Polonia-Canada;

Ore 2:10 – ATLETICA femminile lancio del martello (qualificazioni, gruppo A);

Ore 2:30 – HOCKEY SU PRATO maschile (primo quarto di finale);

Ore 2:40 – ATLETICA femminile 3000 metri siepi (batterie);

Ore 2:50 – ATLETICA femminile salto in lungo (qualificazioni);

Ore 3:00 – BASKET maschile Canada-Spagna (gironi);

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale);

Ore 3:00 – TENNISTAVOLO maschile a squadre (ottavi di finale);

Ore 3:00 – TENNISTAVOLO femminile a squadre (ottavi di finale);

Ore 3:10 – CICLISMO BMX femminile Freestyle (FINALE);

Ore 3:30 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (FINALE);

Ore 3:35 – ATLETICA femminile lancio del peso (FINALE);

Ore 3:37 – NUOTO femminile 50 metri stile libero (FINALE);

Ore 3:40 – ATLETICA femminile lancio del martello (qualificazioni, gruppo B);

Ore 3:44 – NUOTO maschile 1500 metri stile libero (FINALE);

Ore 3:45 – ATLETICA maschile 400 metri maschili (batterie);

Ore 3:45 – SCHERMA fioretto a squadre maschile (quarti di finale);

Ore 4:00 – BOXE maschile -51kg (quarti di finale);

Ore 4:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile -60kg (ottavi di finale);

Ore 4:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile -130kg (ottavi di finale);

Ore 4:00 – LOTTA LIBERA femminile -76kg (ottavi di finale);

Ore 4:00 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 4:05 – VOLLEY maschile Brasile-Francia;

Ore 4:15 – NUOTO femminile 4X100 metri mista (FINALE);

Ore 4:20 – CICLISMO BMX maschile freestyle (FINALE);

Ore 4:30 – BOXE maschile -57kg (quarti di finale);

Ore 4:30 – HOCKEY SU PRATO MASCHILE (secondo quarto di finale);

Ore 4:36 – NUOTO maschile 4X100 metri mista (FINALE);

Ore 5:00 – BASEBALL maschile (winners bracket, round 1);

Ore 5:00 – VELA Mixed Nacra 17 Foiling (regate);

Ore 5:00 – VELA femminile 470 (regate);

Ore 5:00 – HOCKEY SU PRATO maschile (secondo quarto di finale);

Ore 5:00 – TENNIS singolo maschile (FINALE ORO);

Ore 5:00 – TENNIS doppio misto (FINALE ORO);

Ore 5:00 – TENNIS doppio femminile (FINALE ORO);

Ore 5:03 – BOXE maschile -59kg (SEMIFINALI);

Ore 5:10 – VELA maschile 470 (regate);

Ore 5:18 – BOXE maschile -75kg (quarti di finale);

Ore 5:20 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -60kg (quarti di finale);

Ore 5:20 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -130kg (quarti di finale);

Ore 5:20 – LOTTA LIBERA femminile -76kg (quarti di finale);

Ore 5:51 – BOXE maschile -81kg (SEMIFINALI);

Ore 6:00 – BADMINTON singolo maschile (prima semifinale);

Ore 6:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale);

Ore 6:06 – BOXE maschile +91kg (quarti di finale);

Ore 6:40 – SCHERMA fioretto a squadre maschile (semifinali);

Ore 6:40 – BASKET maschile Argentina-Giappone;

Ore 6:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -76kg (gruppo B);

Ore 7:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale);

Ore 7:00 – PALLANUOTO femminile Ungheria-Cina;

Ore 7:15 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 7:20 – VOLLEY maschile Russia-Tunisia;

Ore 7:30 – TENNISTAVOLO maschile singolo a squadre (ottavi di finale);

Ore 7:30 – TENNISTAVOLO femminile singolo a squadre (ottavi di finale);

Ore 7:30 – VELA maschile Laser (MEDAL RACE);

Ore 8:00 – TUFFI femminile tre metri trampolino (FINALE);

Ore 8:30 – VELA femminile Laser Radial (MEDAL RACE);

Ore 8:30 – PALLANUOTO femminile Olanda-Canada;

Ore 9:15 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 9:25 – VOLLEY maschile Italia-Ecuador;

Ore 10:00 – BOXE MASCHILE E FEMMINILE (quarti di finale e semifinali);

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale);

Ore 10:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile corpo libero (FINALE);

Ore 10:20 – BASKET maschile Spagna-Slovenia (gironi);

Ore 10:45 – GINNASTICA ARTISTICA femminile volteggio (FINALE);

Ore 11:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale);

Ore 11:03 – BOXE maschile -69kg (SEMIFINALI);

Ore 11:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile -60kg (semifinali);

Ore 11:20 – PALLANUOTO femminile Russia-Giappone;

Ore 11:30 – HOCKEY SU PRATO maschile (terzo quarto di finale);

Ore 11:30 – SCHERMA fioretto maschile a squadre (FINALE BRONZO);

Ore 11:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile cavallo con maniglie (FINALE);

Ore 11:35 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -130kg (semifinali);

Ore 11:51 – BOXE maschile -81kg (SEMIFINALI);

Ore 11:55 – LOTTA LIBERA femminile -76kg (semifinali);

Ore 12:00 – BASEBALL maschile (winners bracket, round 1);

Ore 12:10 – ATLETICA maschile salto in alto (FINALE);

Ore 12:15 – ATLETICA maschile 100 metri (semifinali);

Ore 12:15 – GINNASTICA ARTISTICA femminile parallele (FINALE);

Ore 12:30 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 12:30 – TENNISTAVOLO maschile a squadre (ottavi di finale);

Ore 12:30 – TENNISTAVOLO femminile a squadre (ottavi di finale);

Ore 12:40 – VOLLEY maschile Giappone-Iran;

Ore 12:45 – ATLETICA femminile 100 metri ostacoli (semifinali);

Ore 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -76kg (GRUPPO A);

Ore 12:50 – SCHERMA fioretto maschile a squadre (FINALE ORO);

Ore 12:50 – PALLANUOTO femminile Australia-Sudafrica;

Ore 13:20 – ATLETICA femminile salto triplo (FINALE);

Ore 13:25 – ATLETICA maschile 800 metri (semifinali);

Ore 13:30 – BADMINTON singolo femminile (FINALE BRONZO E FINALE ORO);

Ore 14:00 – HOCKEY SU PRATO maschile (ultimo quarto di finale);

Ore 14:00 – BASKET femminile Corea del Sud-Serbia (gironi);

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale);

Ore 14:05 – ATLETICA maschile 400 metri ostacoli (semifinali);

Ore 14:30 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 14:45 – VOLLEY maschile Usa-Argentina;

Ore 14:50 – ATLETICA maschile 100 metri (FINALE);

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale);

