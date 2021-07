Continuano le Olimpiadi che sono partite benissimo per l'che ha conquistato subito due medaglie, con oro nel taekwondo ) e argento nella sciabola ). 18 ori da assegnare in questo day 2, oltre all'inizio dei tornei di alcuni sport di squadra. È il grande giorno della pallacanestro con la nostra Nazionale che se la vedrà contro la Germania. Comincia anche ildi Popovich che affronta invece la Francia. Debutta anche l'Italia di pallanuoto maschile e l'Italia di pallavolo femminile. Continua anche il tennis con lache fa il suo debutto, mentreprovano a far vedere qualcosa di interessante nel doppio maschile. Occhio alle finali del nuoto e del judo.