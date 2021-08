Si chiudono i Giochi Olimpici di Tokyo con gli ultimi 13 ori a disposizione. Entro le 13.00, ore italiane, dovrà essere tutto assegnato in vista della cerimonia di chiusura di questa edizione, che vedràfare il portabandiera per gli azzurri (vincitore di due ori, nei 100 metri e nella 4x100 ). L'ha ancora due cartucce da sparare, connell' omnium femminile del ciclismo su pista, e con le ragazze della ginnastica ritmica alle prese con l'. Si chiudono poi gli sport di squadra femminili con le finalidi basket,di volley edi pallamano, oltre alla finaledi pallanuoto maschile. In campo ci sarà anche l'della pallanuoto nel mini torneo per il 7° posto. Ultimo giorno di scuola.