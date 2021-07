Dopo aver trascinato l'Italia alla conquista dell'argento nella staffetta 4x100 sl si mette in proprio e spera di conquistare anche una medaglia individuale nei 100 sl. Non sarà facile, ma il semplice fatto di essere entrato in finale, al suo debutto olimpico, fa ben sperare, soprattutto considerando quanto di buono fatto in semifinale (secondo tempo con 47''52). Certo, non mancheranno gli avversari, tra Kliment Kolesnikov, David Popovici e Kyle Chalmers, per non dimenticareche, vedendo come ha nuotato in stagione, ha già prenotato l'oro. Miressi, però, può fare molto bene e puntare al podio.