Altro fantastico oro per la spedizione azzurra , con il quartetto dell'inseguimento a squadre maschile che ci ha portato a quota il medagliere completo ). Abbiamo perso, però, tutti gli sport di squadra che non ci daranno neanche un successo in questa Olimpiade . Nel day 13 restiamo comunque pieni di speranze: ancora col ciclismo su pista, c'èche difende il titolo olimpico dell'omnium, eche va a caccia di medaglie nella 10 km maschile. Lato Italia, c'è grande curiosità anche per la, la prima gara per il nostrodopo l'oro di qualche giorno fa. Arrivano le finali della boxe, mentre ci sarà la finalina per il bronzo tra(le campionesse del mondo in carica) enel calcio femminile. Continua poi il tabellone di basket con due super semifinali:. In totale saranno 27 gli ori che verranno assegnati.