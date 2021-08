Finalmente sono arrivate le medaglie pesanti, con la fantastica doppietta Tamberi+Jacobs . Ma l'non vuole fermarsi e vuole altre medaglie (per ora siamo a 27 nel medagliere con 4 ori ). Nel day 10 ce ne saranno 22 a disposizione di ori, l'Italia riuscirà a conquistarne almeno uno? Papabile per la medaglia (poi sarà da vedere di che colore) sarà la nostra, perché è arrivato il giorno della finale del programma di corpo libero. L'atleta di Orzinuovi ha dimostrato di essere super brillante a queste Olimpiadi: alla qualificazione per la finale di corpo libero di domenica scorsa, raggiunse addirittura il miglior punteggio. Poi senza Simone Biles si può sognare ancora di più... Intanto si chiudono i gironi di volley femminile, di pallanuoto maschile, e si va avanti col calcio femminile (si conosceranno le due finaliste). In mattinata spazio anche all'inizio del ciclismo su pista. In 'campo' subito i quartetti dicon uomini e donne azzurri che cercano il pass per la semifinale.