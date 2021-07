Altre 22 medaglie d'oro da assegnare in questa giornata, ma occhio al maltempo che potrebbe far rinviare diverse finali di canottaggio. C'è grande attenzione sulla ginnastica artistica con l'All-Around a squadre: da una parte, dall'altra le azzurre cone le sorelleche vanno a caccia di qualcosa di molto importante dopo quanto fatto vedere in queste prime uscite . Torna in campo la Nazionale femminile di volley (contro la Turchia) e quella maschile di pallanuoto ( contro la Grecia ) e c'è ancorache sogna un posto nei quarti di finale del tabellone singolare femminile. Occhi puntati poi sulla semifinale dellache cerca la quinta finale olimpica consecutiva nei 200 metri stile libero

Dopo aver acciuffato per pochissimo la qualificazione per le semifinali, speriamo checresca di condizione per dare l'assalto all'ennesima finale. Parliamo dei, dove la 'Divina' ha totalizzato solo il 15° tempo in batteria (su 16) . Ora servirà qualcosa di più per tornare a disputare una finale per una medaglia. Lei che, in carriera, ha già conquistato due medaglie olimpiche nei 200 sl. Un argento ad, a 16 anni, e un oro quattro anni dopo acon record del mondo (1'54''82). Poi si è 'fermata', con un 5° e un 4° posto nelle due edizioni successive a Londra e Rio. Senza pensare alla medaglia, ci aspettiamo una grande prestazione, intanto, per accedere alla quinta finale consecutiva. Non una roba per tutti.