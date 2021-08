Italia ha raggiunto Vanessa Ferrari, ma non vuole fermarsi qui e punta al proprio record assoluto. Ci sono altri 24 ori a disposizione nel day 11 e gli azzurri sperano di andarci molto vicini nel Nacra 17 di vela, dove la coppia Tita-Banti è sicura della medaglia d'argento. Ma quartetto donne nell'inseguimento a squadre del ciclismo su pista e abbiamo anche Alessandro Sibilio nella finale dei 400 ostacoli. Giornata intensa anche per gli sport di squadra con l'inizio dei quarti di finale di basket e volley, mentre nel calcio conosceremo le due Nazionali finaliste. Chi si giocherà l'oro tra Spagna, Giappone, Brasile e Messico? Intanto torna Simone Biles che, dopo aver saltato il corpo libero, ci riproverà L'ha raggiunto quota 28 medaglie in queste Olimpiadi dopo lo splendido argento di, ma non vuole fermarsi qui e punta al proprio record assoluto. Ci sono altri 24 ori a disposizione nel day 11 e gli azzurri sperano di andarci molto vicini nel Nacra 17 di vela, dove la coppiaè sicura della medaglia d'argento. Ma quell'oro è davvero alla portata . Tocca poi alnell'inseguimento a squadre del ciclismo su pista e abbiamo anchenella finale dei 400 ostacoli. Giornata intensa anche per gli sport di squadra con l'inizio dei quarti di finale di basket e volley, mentre nel calcio conosceremo le due Nazionali finaliste. Chi si giocherà l'oro tra Spagna, Giappone, Brasile e Messico? Intanto tornache, dopo aver saltato il corpo libero, ci riproverà nella finale della trave

Da non perdere

Ore 10.10: Italia-Francia - quarti di finale (basket)

Si dice l'appetito vien mangiando. Dopo 17 anni, l'Italia della palla a spicchi è riuscita a qualificarsi alle Olimpiadi. E dopo 17 anni l'Italia ha raggiunto i quarti di finale dei Giochi. Perché fermarsi? La squadra di Sacchetti arriva dal 2° posto nel gruppo B, con ottime prestazioni contro Germania e Nigeria, ma anche contro l'Australia (che ci ha sconfitto) non abbiamo demeritato. Ora arriva al Francia ai quarti, per ora l'unica che ha battuto il Team USA. Ma era nella fase a gironi, quando si arriva dai quarti in poi inizia un altro torneo. Possiamo continuare a sognare. Dovessimo qualificarsi per le semifinale, l'Italbasket affronterà una tra la Slovenia e la Germania.

Calendario gare martedì 3 agosto 2021 (orario italiano):

Ore 2:00 – ATLETICA maschile salto triplo (qualificazioni);

Ore 2:00 – BEACH VOLLEY femminile (primo quarto di finale);

Ore 2:00 – VOLLEY maschile (primo quarto di finale);

Ore 2:05 – ATLETICA maschile 1500 metri (batterie);

Ore 2:20 – ATLETICA femminile lancio del giavellotto (qualificazioni, gruppo A);

Ore 2:30 – CANOA SPRINT femminile K1 200 metri (semifinali);

Ore 2:30 – PALLAMANO maschile (primo quarto di finale);

Ore 2:44 – CANOA SPRINT maschile C2 1000 metri (semifinali);

Ore 2:45 – ATLETICA femminile 400 metri (batterie);

Ore 3:00 – CANOA SPRINT maschile K1 1000 metri (semifinali);

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY femminile (secondo quarto di finale);

Ore 3:00 – TUFFI maschile 3 metri trampolino (semifinale);

Ore 3:00 – BASKET maschile (primo quarto di finale);

Ore 3:00 – TENNISTAVOLO maschile e femminile a squadre (quarti di finale);

Ore 3:23 – CANOA SPRINT femminile K2 500 metri (semifinali);

Ore 3:30 – HOCKEY SU PRATO maschile (prima semifinale);

Ore 3:50 – ATLETICA femminile salto in lungo (FINALE);

Ore 3:50 – ATLETICA femminile lancio del giavellotto (qualificazioni, gruppo B);

Ore 4:00 – BOXE maschile -52kg (quarti di finale);

Ore 4:00 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -77kg (ripescaggi);

Ore 4:00 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -97kg (ripescaggi);

Ore 4:00 – LOTTA LIBERA femminile -68kg (ripescaggi);

Ore 4:05 – ATLETICA maschile 200 metri (batterie);

Ore 4:30 – BOXE maschile -57kg (SEMIFINALI);

Ore 4:30 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -67kg (ottavi di finale);

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA femminile -62kg (ottavi di finale);

Ore 4:37 – CANOA SPRINT femminile K1 200 metri (FINALE);

Ore 4:48 – BOXE maschile -63kg (quarti di finale);

Ore 4:54 – CANOA SPRINT maschile C2 1000 metri (FINALE);

Ore 5:18 – BOXE maschile -91kg (SEMIFINALI);

Ore 5:20 – ATLETICA maschile 400 metri ostacoli (FINALE);

Ore 5:21 – CANOA SPRINT maschile K1 1000 metri (FINALE);

Ore 5:35 – BOXE femminile -60kg (quarti di finale);

Ore 5:47 – CANOA SPRINT femminile K2 500 metri (FINALE);

Ore 5:50 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -67kg (quarti di finale);

Ore 5:50 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -87g (quarti di finale);

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA femminile -62kg (quarti di finale);

Ore 6:00 – VOLLEY maschile (secondo quarto di finale);

Ore 6:05 – BOXE maschile -57kg (FINALE ORO);

Ore 6:15 – PALLAMANO maschile (secondo quarto di finale);

Ore 6:40 – BASKET maschile (secondo quarto di finale);

Ore 6:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -109kg (gruppo B);

Ore 7:00 – PALLANUOTO femminile (primo quarto di finale);

Ore 7:30 – TENNISTAVOLO maschile e femminile a squadre (quarti di finale);

Ore 7:30 – VELA maschile Finn (MEDAL RACE);

Ore 8:00 – TUFFI maschile 3 metri trampolino (FINALE);

Ore 8:30 – PALLANUOTO femminile (secondo quarto di finale);

Ore 8:30 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre (primo turno);

Ore 8:30 – VELA Mixed Nacra 17 Foiling (MEDAL RACE);

Ore 8:58 – CICLISMO SU PISTA maschile team sprint (qualificazioni);

Ore 9:22 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre (batterie);

Ore 9:50 – CICLISMO SU PISTA maschile team sprint (batterie);

Ore 10:00 – BOXE MASCHILE E FEMMINILE semifinali e FINALI;

Ore 10:00 – CALCIO maschile (prima semifinale);

Ore 10:00 – PALLAMANO maschile (terzo quarto di finale);

Ore 10:00 – ARRAMPICATA maschile combinata (speed);

Ore 10:00 – VOLLEY maschile (terzo quarto di finale);

Ore 10:00 – GINNASTICA artistica maschile (PARALLELE);

Ore 10:19 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre (FINALE BRONZO);

Ore 10:20 – BASKET maschile (terzo quarto di finale);

Ore 10:26 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre (FINALE ORO);

Ore 10:41 – CICLISMO SU PISTA maschile team sprint (FINALE BRONZO);

Ore 10:44 – CICLISMO SU PISTA maschile team sprint (FINALE ORO);

Ore 10:45 – GINNASTICA ARTISTICA femminile (TRAVE);

Ore 11:00 – ARRAMPICATA maschile combinata (bouldering);

Ore 11:15 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -67kg (semifinali);

Ore 11:20 – PALLANUOTO femminile (terzo quarto di finale);

Ore 11:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile (PARALLELE);

Ore 11:35 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -87kg (semifinali);

Ore 11:50 – BOXE maschile -91kg (SEMIFINALI);

Ore 11:55 – LOTTA LIBERA femminile -62kg (semifinali);

Ore 12:00 – HOCKEY SU PRATO maschile (seconda semifinale);

Ore 12:00 – EQUITAZIONE salto individuale (qualificazioni);

Ore 12:00 – BASEBALL maschile (spareggi);

Ore 12:05 – BOXE maschile -69kg (FINALE ORO);

Ore 12:10 – ATLETICA maschile 110 metri ostacoli (batterie);

Ore 12:15 – ATLETICA maschile lancio del peso (qualificazioni, gruppo A);

Ore 12:20 – ATLETICA maschile salto con l’asta (FINALE);

Ore 12:30 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -77kg (FINALE BRONZO);

Ore 12:30 – NUOTO SINCRONIZZATO duetto tecnico routine (finale, prima parte);

Ore 12:30 – TENNISTAVOLO femminile a squadre (prima semifinale);

Ore 12:50 – PALLANUOTO femminile (ultimo quarto di finale);

Ore 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -109KG (GRUPPO A);

Ore 12:55 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -77kg (FINALE ORO);

Ore 13:00 – ATLETICA maschile 5000 metri (batterie);

Ore 13:00 – CALCIO maschile (seconda semifinale);

Ore 13:05 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -97kg (FINALE BRONZO);

Ore 13:30 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -97kg (FINALE ORO);

Ore 13:40 – ATLETICA maschile lancio del peso (qualificazioni, gruppo B);

Ore 13:45 – PALLAMANO maschile (ultimo quarto di finale);

Ore 13:50 – ATLETICA maschile 200 metri (semifinali);

Ore 13:55 – LOTTA LIBERA femminile -68kg (FINALE BRONZO);

Ore 14:00 – BASKET maschile (ultimo quarto di finale);

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY femminile (terzo quarto di finale);

Ore 14:10 – ARRAMPICATA maschile combinata (qualificazioni, lead);

Ore 14:20 – LOTTA LIBERA femminile -68kg (FINALE ORO);

Ore 14:25 – ATLETICA femminile 800 metri (FINALE);

Ore 14:50 – ATLETICA femminile 200 metri (FINALE);

Ore 14:30 – VOLLEY maschile (ultimo quarto di finale);

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY femminile (ultimo quarto di finale);

