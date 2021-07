23 gli ori da assegnare e chissà che gli azzurri possano ritrovare la gioia più grande dopo l'oro conquistato nostra Federica Pellegrini ancora in finale, per la quinta volta consecutiva. Ma ci sarà anche la Quadarella nei 1500, poi Fognini e Giorgi nel tennis. Ci saranno le cronometro per il ciclismo (donne e uomini), ma anche il basket con la Nazionale italiana che affronta l'Australia. Che combinerà poi la squadra maschile di sciabola? Ecco nel dettaglio tutte le prove del giorno. Si chiude il Basket 3X3, mentre ci sarà la terza e ultima giornata della fase a gironi del calcio olimpico. Chi va ai quarti di finale? Abbiamo passato un'altra giornata intensa per i colori azzurri, con altri due bronzi e un argento conquistati in quel di Tokyo. Non sono medaglie d'oro, ma siamo arrivati a quota 12 nel medagliere , un buon bottino considerando che siamo solo al 4° giorno di competizione. Nel day 5, invece, sarannoe chissà che gli azzurri possano ritrovare la gioia più grande dopo l'oro conquistato subito da Vito Dell'Aquila . Occhi puntati sulla finale dei 200 sl donne, con laancora in finale, per la quinta volta consecutiva. Ma ci sarà anche lanei 1500, poinel tennis. Ci saranno le cronometro per il ciclismo (donne e uomini), ma anche il basket con la. Che combinerà poi la squadra maschile di sciabola? Ecco nel dettaglio tutte le prove del giorno. Si chiude il Basket 3X3, mentre ci sarà la terza e ultima giornata della fase a gironi del calcio olimpico. Chi va ai quarti di finale?

LA SPADA FEMMINILE È DI BRONZO: UNA MEDAGLIA DA FILM

Dove vedere le gare in diretta

MARIA CENTRACCHIO, BRONZO DA IMPAZZIRE: IL FILM DELLA SUA IMPRESA

Da non perdere

Ore 3.41: Federica Pellegrini, finale 200 stile libero (nuoto)

Nella notte si sono aperte le porte della finale per Federica Pellegrini che, nei 200 stile libero, disputerà la sua quinta finalissima consecutiva per l'oro. È sempre stata presente da Atene 2004 ad oggi. Ad Atene, quando aveva 16 anni, conquistò l'argento, poi a Pechino l'oro olimpico con record mondiale. Nel 2012 e nel 2016 non arrivarono però medaglie, nonostante il podio fosse alla portata. E questa volta? Sarà molto più dura, considerando come la Pellegrini è arrivata in finale. 15a su 16 in batteria, terza in semifinale (nella sua prova), ma col 7° tempo totale (1'56''44), lontana dalla zona medaglie. Considerando che Katie Ledecky e Ariarne Titmus sarà in lotta per l'oro, sembra che ci sia bagarre solo per il bronzo. E, al momento, la Pellegrini è piuttosto lontana, non essendo mai riuscita a scendere sotto l'1'56'' in stagione. Serve la gara perfetta. Non facciamoci illusioni, anche se la 'Divina' ha le capacità di ribaltare tutti i pronostici nelle giornate di grazia.

Calendario gare mercoledì 28 luglio 2021 (orario italiano)

Ore 1:00 – SURF femminile (FINALE BRONZO);

Ore 1:10 – CANOTTAGGIO doppio femminile Finale B;

Ore 1:20 – CANOTTAGGIO doppio maschile Finale B;

Ore 1:30 – CANOTTAGGIO quattro senza femminile Finale B;

Ore 1:40 – CANOTTAGGIO quattro senza maschile Finale B;

Ore 1:45 – SURF maschile (FINALE BRONZO);

Ore 1:50 – CANOTTAGGIO quattro di coppia femminile Finale B;

Ore 2:00 – CANOTTAGGIO quattro di coppia maschile Finale B;

Ore 2:00 – BADMINTON singolo femminile (group stages);

Ore 2:00 – BADMINTON doppio misto (quarti di finale);

Ore 2:00 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 2:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 2:00 – TIRO A VOLO trap femminile (qualificazioni);

Ore 2:00 – VOLLEY maschile Canada-Iran;

Ore 2:18 – CANOTTAGGIO doppio femminile (FINALE);

Ore 2:25 – TIRO A VOLO trap maschile (qualificazioni);

Ore 2:30 – CANOTTAGGIO doppio maschile (FINALE);

Ore 2:30 – TIRO CON L’ARCO maschile (primo turno);

Ore 2:30 – SURF femminile (FINALE ORO);

Ore 2:30 – HOCKEY SU PRATO maschile Olanda-Sudafrica;

Ore 2:50 – CANOTTAGGIO quattro senza femminile (FINALE);

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 3:00 – HOCKEY SU PRATO femminile Gran Bretagna-India;

Ore 3:00 – BASKET maschile Nigeria-Germania (gironi);

Ore 3:00 – TENNISTAVOLO singolo femminile (quarti di finale);

Ore 3:00 – SCHERMA maschile sciabola a squadre (ottavi di finale);

Ore 3:10 – CANOTTAGGIO quattro senza maschile (FINALE);

Ore 3:15 – SURF maschile (FINALE);

Ore 3:30 – CANOTTAGGIO quattro di coppia maschile (FINALE);

Ore 3:30 – NUOTO maschile 200 metri stile libero (semifinali);

Ore 3:41 – NUOTO femminile 200 metri stile libero (FINALE);

Ore 3:49 – NUOTO maschile 200 metri farfalla (FINALE);

Ore 3:50 – CANOTTAGGIO quattro di coppia femminile (FINALE);

Ore 3:57 – NUOTO femminile 200 metri farfalla (semifinali);

Ore 4:00 – JUDO maschile -90kg (eliminatorie);

Ore 4:00 – JUDO femminile -70kg (eliminatorie);

Ore 4:00 – BOXE femminile -57kg (quarti di finale);

Ore 4:00 – RUGBY A SETTE maschile (prima semifinale);

Ore 4:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 4:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile (quarti di finale);

Ore 4:00 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 4:00 – TENNIS Fabio Fognini contro Medvedev (ottavi di finale);

Ore 4:00 – TENNIS Camila Giorgi contro Svitolina (quarti di finale);

Ore 4:00 – TENNIS doppio maschile e femminile (quarti di finale);

Ore 4:00 – TENNIS doppio misto (secondo turno);

Ore 4:05 – VOLLEY maschile Usa-Tunisia;

Ore 4:10 – CANOTTAGGIO doppio pesi leggeri maschile (semifinali);

Ore 4:21 – NUOTO maschile 200 metri rana (semifinali);

Ore 4:25 – SCHERMA sciabola maschile a squadre (quarti di finale);

Ore 4:30 – CANOTTAGGIO doppio pesi leggeri maschile (semifinali);

Ore 4:30 – BOXE femminile -60kg (primo turno);

Ore 4:30 – RUGBY A SETTE maschile (seconda semifinale);

Ore 4:30 – CICLISMO femminile cronometro individuale;

Ore 4:40 – CANOTTAGGIO doppio pesi leggeri femminile (semifinali);

Ore 4:45 – NUOTO femminile 200 metri misti (FINALE);

Ore 4:45 – HOCKEY SU PRATO maschile Australia-Spagna;

Ore 4:50 – CANOTTAGGIO doppio pesi leggeri femminile (semifinali)

Ore 4:54 – NUOTO femminile 1500 metri stile libero (FINALE);

Ore 5:00 – BASEBALL MASCHILE opening round;

Ore 5:00 – VELA maschile Rs:X, 49er, Finn, 470 (regate);

Ore 5:00 – TENNISTAVOLO singolo femminile (quarti di finale);

Ore 5:00 – CANOTTAGGIO due di coppia maschile (semifinali);

Ore 5:03 – BOXE femminile -75kg (secondo turno);

Ore 5:10 – VELA femminile Rs:X (regate);

Ore 5:10 – CANOTTAGGIO due di coppia maschile (semifinali);

Ore 5:15 – HOCKEY SU PRATO femminile Germania-Irlanda;

Ore 5:20 – CANOTTAGGIO due di coppia femminile (semifinali);

Ore 5:26 – NUOTO maschile staffetta 4X200 metri stile libero (FINALE);

Ore 5:30 – CANOTTAGGIO due di coppia femminile (semifinali);

Ore 5:38 – JUDO maschile -90kg (secondo turno);

Ore 5:38 – JUDO femminile -70kg (secondo turno);

Ore 5:40 – CANOTTAGGIO otto femminile (ripescaggi);

Ore 5:50 – CANOTTAGGIO otto maschile (ripescaggi);

Ore 6:00 – CANOA femminile C1 (batterie);

Ore 6:06 – BOXE maschile -52kg (primo turno);

Ore 6:34 – JUDO maschile -90kg (quarti di finale);

Ore 6:34 – JUDO femminile -70kg (quarti di finale);

Ore 6:40 – SCHERMA maschile sciabola a squadre (semifinali);

Ore 6:40 – BASKET maschile Usa-Iran;

Ore 6:47 – CANOA maschile K1 (batterie);

Ore 6:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -73kg (gruppo B);

Ore 7:00 – PALLANUOTO femminile Canada-Sudafrica;

Ore 7:00 – CICLISMO cronometro maschile individuale;

Ore 7:15 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 7:20 – VOLLEY maschile Argentina-Francia;

Ore 7:30 – VELA mixed Nacra 17 (regate);

Ore 7:30 – VELA femminile 470 (regate);

Ore 8:00 – TUFFI maschili 3 metri trampolino sincro (FINALE);

Ore 8:30 – PALLANUOTO femminile Olanda-Spagna;

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 9:00 – TIRO CON L’ARCO maschile (primo turno);

Ore 9:15 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 9:25 – VOLLEY maschile Polonia-Ecuador;

Ore 9:26 – TIRO CON L’ARCO femminile (primo turno);

Ore 9:52 – TIRO CON L’ARCO maschile (secondo turno);

Ore 10:00 – JUDO femminile -70kg (ripescaggi);

Ore 10:00 – BASKET 3×3 femminile (prima semifinale);

Ore 10:00 – BOXE MASCHILE E FEMMINILE (sedicesimi di finale, ottavi di finale, quarti di finale);

Ore 10:00 – CALCIO maschile Arabia Saudita-Brasile (gironi);

Ore 10:00 – CALCIO maschile Germania-Costa d’Avorio (gironi);

Ore 10:05 – TIRO CON L’ARCO femminile (secondo turno);

Ore 10:17 – JUDO femminile -70kg (semifinali);

Ore 10:18 – TIRO CON L’ARCO maschile (primo turno);

Ore 10:20 – BASKET maschile Italia-Australia (gironi);

Ore 10:30 – BASKET3X3 maschile (prima semifinale);

Ore 10:30 – CALCIO maschile Romania-Nuova Zelanda (gironi);

Ore 10:30 – CALCIO maschile Corea del Sud-Honduras (gironi);

Ore 10:30 – RUGBY A SETTE maschile (FINALE BRONZO);

Ore 10:30 – EQUITAZIONE dressage Grand Prix Freestyle;

Ore 10:30 – CALCIO MASCHILE (4 partite);

Ore 10:34 – JUDO maschile -90kg (ripescaggi);

Ore 10:44 – TIRO CON L’ARCO femminile (primo turno);

Ore 10:51 – JUDO maschile -90kg (semifinali);

Ore 11:00 – RUGBY A SETTE maschile (FINALE ORO);

Ore 11:00 – BADMINTON singolo maschile (group stages);

Ore 11:08 – JUDO femminile -70kg (FINALE BRONZO);

Ore 11:10 – BASKET3X3 femminile (seconda semifinale);

Ore 11:10 – TIRO CON L’ARCO maschile (secondo turno);

Ore 11:20 – PALLANUOTO femminile Cina-Giappone;

Ore 11:23 – TIRO CON L’ARCO femminile (secondo turno);

Ore 11:28 – JUDO femminile -70kg (FINALE ORO);

Ore 11:30 – SCHERMA maschile sciabola a squadre (FINALE BRONZO);

Ore 11:30 – HOCKEY SU PRATO femminile Giappone-Australia;

Ore 11:36 – TIRO CON L’ARCO maschile (primo turno);

Ore 11:39 – JUDO maschile -90kg (FINALE BRONZO);

Ore 11:40 – BASKET3X3 maschile (seconda semifinale);

Ore 11:59 – JUDO maschile -90kg (FINALE ORO);

Ore 12:00 – HOCKEY SU PRATO femminile Argentina-Cina;

Ore 12:00 – NUOTO femminile 100 metri stile libero (batterie);

Ore 12:00 – NUOTO maschile 200 metri dorso (batterie);

Ore 12:00 – NUOTO femminile 200 metri rana (batterie);

Ore 12:00 – NUOTO maschile 200 metri misti (batterie);

Ore 12:00 – NUOTO femminile staffetta 4X200 metri stile libero (batterie);

Ore 12:02 – TIRO CON L’ARCO femminile (primo turno);

Ore 12:15 – GINNASTICA ARTISTICA maschile All-Around (FINALE);

Ore 12:28 – TIRO CON L’ARCO maschile (secondo turno);

Ore 12:30 – SCHERMA maschile sciabola a squadre (FINALE ORO);

Ore 12:30 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 12:40 – VOLLEY maschile Giappone-Italia;

Ore 12:41 – TIRO CON L’ARCO femminile (secondo turno);

Ore 12:50 – PALLANUOTO femminile Ungheria-Usa;

Ore 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI -73kg (Gruppo A);

Ore 13:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile (quarti di finale);

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 13:00 – CALCIO maschile Australia-Egitto (gironi);

Ore 13:00 – CALCIO maschile Spagna-Argentina (gironi);

Ore 13:30 – CALCIO maschile Francia-Giappone (gironi);

Ore 13:30 – CALCIO maschile Sudafrica-Messico (gironi);

Ore 13:45 – BASKET3X3 femminile (FINALE BRONZO);

Ore 13:45 – HOCKEY SU PRATO maschile Giappone-Spagna;

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 14:00 – BASKET maschile Repubblica Ceca-Francia (gironi);

Ore 14:15 – HOCKEY SU PRATO maschile Australia-Nuova Zelanda;

Ore 14:15 – BASKET3X3 maschile (FINALE BRONZO);

Ore 14:30 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 14:45 – VOLLEY maschile Brasile-Russia;

Ore 14:55 – BASKET3X3 femminile (FINALE ORO);

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 15:25 – BASKET3X3 maschile (FINALE ORO);

