Tita-Banti nella vela. Saliamo a quota 29 medaglie in questa Olimpiade (quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre che si gioca l'oro contro la Danimarca. A Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Simone Consonni il compito di portarci nella storia del ciclismo su pista. Ma si parte già con Rachele Bruni che punta a confermare, almeno, l'argento olimpico di Rio nella 10 km individuale di nuoto. La coppia Lupo-Nicolai punta dritto alla semifinale Italvolley femminile (contro la Serbia) e il Settebello (contro la Serbia) cercano il pass per avvicinarsi alla zona medaglie. 17 gli ori da assegnare in questa giornata. È arrivato un altro fantastico oro, il quinto della spedizione azzurra a Tokyo, con la coppianella vela. Saliamo a quotain questa Olimpiade ( il medagliere totale ), avendo già superato il bottino di Londra e Rio . Ma non finisce qui, perché anche nel day-12 puntiamo a fare grandi cose colche si gioca l'oro contro la Danimarca. A Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Simone Consonni il compito di portarci nella storia del ciclismo su pista. Ma si parte già conche punta a confermare, almeno, l'argento olimpico di Rio nella 10 km individuale di nuoto. La coppiapunta dritto alla semifinale nel beach volley , così come l'femminile (contro la Serbia) e il(contro la Serbia) cercano il pass per avvicinarsi alla zona medaglie. 17 gli ori da assegnare in questa giornata.

Tokyo 2020 Italia alle Olimpiadi con 384 azzurri, battuto il record di Atene 2004 05/07/2021 A 08:34

Tita-Banti, supremazia d'oro: il film di un trionfo esagerato

L'Italbasket si arrende alla Francia: gli highlights dell'84-75

Ore 11.06: Danimarca-Italia - finale oro inseguimento a squadre (ciclismo su pista)

Ci siamo! Il momento tanto atteso è arrivato. Che saremmo finiti nella finale per l'oro non era una cosa così scontata, ma sicuramente ci speravamo visto i risultati e i miglioramenti ottenuti nel corso delle ultime stagioni. Ma come ci siamo arrivati? Registrando il record del mondo nella semifinale con la Nuova Zelanda che ha prodotto una grande prestazione, ma noi di più: con un fantastico 3'42''307 che vale il nuovo miglior tempo di sempre in pista. Ci giocheremo quindi la finale per l'oro con la Danimarca. La stessa Danimarca che sembrava imprendibile prima di questa Olimpiade, sembrava...

Italia in finale per l'oro nell'inseguimento col record del mondo: rivivi l'arrivo

Calendario gare mercoledì 4 agosto 2021 (orario italiano):

Ore 23:30 – NUOTO DI FONDO femminile 10KM;

Ore 0:30 – GOLF femminile (primo giro);

Ore 2:00 – ATLETICA maschile decathlon 100 metri (prima prova);

Ore 2:00 – SKATEBOARDING femminile Park (qualificazioni);

Ore 2:00 – BEACHVOLLEY maschile (primo quarto di finale);

Ore 2:00 – VOLLEY femminile (primo quarto di finale);

Ore 2:05 – ATLETICA maschile lancio del giavellotto (qualificazioni, gruppo A);

Ore 2:30 – CANOA SPRINT maschile K1 200 metri (batterie);

Ore 2:30 – PALLAMANO femminile (primo quarto di finale);

Ore 2:35 – ATLETICA femminile heptathlon 100 metri (prima prova);

Ore 2:55 – ATLETICA maschile decathlon salto in lungo (seconda prova);

Ore 2:58 – CANOA sprint femminile C1 200 metri (batterie);

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile (secondo quarto di finale);

Ore 3:00 – BASKET femminile (primo quarto di finale);

Ore 3:00 – TENNISTAVOLO femminile a squadre (semifinale);

Ore 3:19 – CANOA SPRINT femminile K1 500 metri (batterie);

Ore 3:30 – HOCKEY SU PRATO femminile (prima semifinale);

Ore 3:35 – ATLETICA maschile lancio del giavellotto (qualificazioni, gruppo B);

Ore 3:35 – ATLETICA femminile heptathlon salto in alto (seconda prova);

Ore 3:54 – CANOA SPRINT maschile K2 1000 metri (batterie);

Ore 4:00 – ATLETICA maschile 110 metri ostacoli (semifinali);

Ore 4:00 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -67kg (ripescaggi);

Ore 4:00 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -87kg (ripescaggi);

Ore 4:00 – LOTTA LIBERA femminile -62kg (ripescaggi);

Ore 4:30 – ATLETICA femminile 400 metri ostacoli (FINALE);

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA maschile -57kg (ottavi di finale);

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA maschile -86kg (ottavi di finale);

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA femminile -57kg (ottavi di finale);

Ore 4:32 – CANOA SPRINT maschile K1 200 metri (quarti di finale);

Ore 4:40 – ATLETICA maschile decathlon lancio del peso (terza prova);

Ore 4:53 – CANOA SPRINT femminile C1 200 metri (quarti di finale);

Ore 5:00 – BASEBALL maschile (spareggi);

Ore 5:07 – CANOA SPRINT femminile K1 500 metri (quarti di finale);

Ore 5:21 – CANOA SPRINT maschile K2 1000 metri (quarti di finale);

Ore 5:30 – SKATEBOARDING femminile Park (FINALE);

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA maschile -57kg (quarti di finale);

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA maschile -86kg (quarti di finale);

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA femminile -57kg (quarti di finale);

Ore 6:00 – VOLLEY femminile (secondo quarto di finale);

Ore 6:15 – PALLAMANO femminile (secondo quarto di finale);

Ore 6:40 – BASKET femminile (secondo quarto di finale);

Ore 6:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile +109kg (gruppo B);

Ore 7:00 – PALLANUOTO maschile (primo quarto di finale);

Ore 7:00 – BOXE femminile -51kg (SEMIFINALI);

Ore 7:30 – BOXE femminile -69kg (SEMIFINALI);

Ore 7:30 – VELA maschile 470 (MEDAL RACE);

Ore 7:30 – TENNISTAVOLO maschile a squadre (prima semifinale);

Ore 8:00 – TUFFI femminili 10 metri piattaforma (preliminari);

Ore 8:03 – BOXE maschile -91kg (SEMIFINALI);

Ore 8:30 – VELA femminile 470 (MEDAL RACE);

Ore 8:30 – PALLANUOTO maschile (secondo quarto di finale);

Ore 8:30 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint individuale (qualificazioni);

Ore 8:35 – BOXE maschile -81kg (FINALE ORO);

Ore 9:10 – CICLISMO SU PISTA femminile keirin (batterie);

Ore 9:35 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint individuale (primo turno);

Ore 10:00 – PALLAMANO femminile (terzo quarto di finale);

Ore 10:00 – VOLLEY femminile (terzo quarto di finale);

Ore 10:00 – ARRAMPICATA femminile combinata speed (qualificazioni, prima prova);

Ore 10:11 – CICLISMO SU PISTA femminile keirin (ripescaggi);

Ore 10:20 – BASKET femminile (terzo quarto di finale);

Ore 10.31 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint individuale (ripescaggi);

Ore 10:59 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre (FINALE BRONZO);

Ore 11:00 – ARRAMPICATA femminile combinata bouldering (qualificazioni, seconda prova);

Ore 11:06 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre (FINALE ORO);

Ore 11:13 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint individuale (secondo turno);

Ore 11:15 – LOTTA LIBERA maschile -57kg (semifinali);

Ore 11:20 – PALLANUOTO maschile (terzo quarto di finale);

Ore 11:30 – ATLETICA maschile decathlon salto in alto (quarta prova);

Ore 11:35 – LOTTA LIBERA maschile -86kg (semifinali);

Ore 11:47 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint individuale (secondo ripescaggio);

Ore 11:55 – LOTTA LIBERA femminile -57kg (semifinali);

Ore 12:00 – ATLETICA femminile 1500 metri (semifinali);

Ore 12:00 – BASEBALL maschile (prima semifinale);

Ore 12:00 – HOCKEY SU PRATO femminile (seconda semifinale);

Ore 12:00 – EQUITAZIONE salto ostacoli individuale (FINALE);

Ore 12:05 – ATLETICA femminile Heptathlon lancio del peso (terza prova);

Ore 12:30 – ATLETICA femminile 400 metri (seconda semifinale);

Ore 12:30 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -67kg (FINALE BRONZO);

Ore 12:30 – NUOTO SINCRONIZZATO femminile duetto libero (FINALE);

Ore 12:30 – TENNISTAVOLO maschile a squadre (seconda semifinale);

Ore 12:50 – PALLANUOTO maschile (ultimo quarto di finale);

Ore 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile +109kg (GRUPPO A);

Ore 12:55 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -67kg (FINALE ORO);

Ore 13:00 – ATLETICA femminile 3000 metri siepi (FINALE);

Ore 13:05 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -87kg (FINALE BRONZO);

Ore 13:15 – ATLETICA maschile lancio del martello (FINALE);

Ore 13:30 – ATLETICA femminile Heptathlon 200 metri (quarta prova);

Ore 13:30 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -87kg (FINALE ORO);

Ore 13:45 – PALLAMANO femminile (ultimo quarto di finale);

Ore 13:55 – LOTTA LIBERA femminile -62kg (FINALE BRONZO);

Ore 14:00 – BASKET femminile (ultimo quarto di finale);

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile (terzo quarto di finale);

Ore 14:05 – ATLETICA maschile 800 metri (FINALE);

Ore 14:10 – ARRAMPICATA femminile combinata lead (qualificazioni, terza prova);

Ore 14:20 – LOTTA LIBERA femminile -62kg (FINALE ORO);

Ore 14:30 – VOLLEY femminile (ultimo quarto di finale);

Ore 14:30 – ATLETICA maschile Decathlon 400 metri (quinta prova);

Ore 14:55 – ATLETICA maschile 200 metri (FINALE);

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile (ultimo quarto di finale);

