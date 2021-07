sabato 24 luglio si assegneranno le prime medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tiro a segno metterà in palio due titoli tra cabina 10 metri femminile e pistola 10 metri maschile. Poi sarà la volta della scherma che offrirà spettacolo con la spada femminile e la sciabola maschile, ampio spazio anche al tiro con l’arco che propone la gara a coppie miste e al judo con 48 kg femminile e 60 kg maschile. Ci siamo! Dopo la toccante cerimonia di apertura dei Giochi si assegneranno le prime medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tiro a segno metterà in palio due titoli tra cabina 10 metri femminile e pistola 10 metri maschile. Poi sarà la volta della scherma che offrirà spettacolo con la spada femminile e la sciabola maschile, ampio spazio anche al tiro con l’arco che propone la gara a coppie miste e al judo con 48 kg femminile e 60 kg maschile.

Da non perdere le qualificazioni della ginnastica artistica maschile, il softball e la pallanuoto femminile. Tanto tennis, ma anche canottaggio, calcio e la novità del basket 3×3. Da segnarsi però il debutto della Nazionale di pallavolo maschile che comincerà il suo torneo affrontando il Canada alle 2.00 (ore italiane). Non solo, ci sarà già anche lo spettacolo del ciclismo su strada con Nibali e compagni che proveranno a conquistare una medaglia nel difficile percorso del circuito Fuji

Dove vedere le gare in diretta

Tokyo 2020 Italia alle Olimpiadi con 384 azzurri, battuto il record di Atene 2004 05/07/2021 A 08:34

Da non perdere

Ore 2.00, Italia-Canada (Pallavolo)

L'Italia di Gianlorenzo Blengini comincerà nella notte la sua rincorsa all'oro che, nella storia, ci è sempre sfuggito in un modo o nell'altro (3 argenti e 3 bronzi). Si inizia con la fase a gironi (due gruppi da 6), con le prime 4 di ciascun gruppo che accederanno ai quarti di finale. Ivan Zaytsev e compagni debutteranno contro il Canada, una Nazionale alla nostra portata. Bisogna però non perdersi in tanti preamboli e vincere per cominciare bene. L'Italia ha il dovere di cercare la miglior posizione possibile nel proprio gruppo per evitare una super sfida già ai quarti di finale. Siamo inseriti nel gruppo A con Giappone, Iran, Polonia, Venezuela e, appunto il Canada. Dall'altra parte ci sono Brasile, Argentina, Francia, Stati Uniti, Russia e Tunisia.

SPORT EXPLAINER: Pallavolo

Calendario gare mercoledì 23 luglio 2021 (orario italiano)

01.30 CANOTTAGGIO - Batterie: due senza femminile, due senza maschile, doppio pesi leggeri femminile, doppio pesi leggeri maschile, quattro senza femminile, quattro senza maschile. Ripescaggi: singolo femminile, singolo maschile, doppio femminile, doppio maschile;

01.30 TIRO A SEGNO - Carabina 10 metri femminile, qualificazioni e finali;

02.00 BADMINTON - Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi;

02.00 BEACH VOLLEY - Preliminari maschile/femminile (4 partite);

02.00 PALLAMANO - Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Brasile (gruppo A);

02.00 SCHERMA - Spada femminile: turni preliminari e quarti di finale. Sciabola maschile: turni preliminari e quarti di finale;

02.00 TENNISTAVOLO - Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno. Doppio misto, primo turno;

02.00 VOLLEY - Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada (gruppo A);

02.30 HOCKEY PRATO - Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Australia (girone A);

02.30 TIRO CON L’ARCO - Gara a squadre miste, ottavi di finale;

02.50 SOLLEVAMENTO PESI - 49 kg femminile, Gruppo B;

03.00 GINNASTICA ARTISTICA - Qualificazioni maschili, prima suddivisione;

03.00 HOCKEY PRATO - Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-India (gruppo A);

03.00 SOFTBALL - Fase a gironi: Australia-Canada;

03.00 TAEKWONDO - 49 kg femminile: turni preliminari e semifinali. 58 kg maschile: turni preliminari e semifinali;

03.15 BASKET 3X3 - Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Giappone;

03.40 BASKET 3X3 - Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Romania;

04.00 BOXE - Primo turno: 57 kg femminile, 69 kg maschile, 81 kg maschile, 91 kg maschile;

04.00 CICLISMO SU STRADA - Prova in linea maschile;

04.00 JUDO - 48 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale. 60 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale;

04.00 PALLAMANO - Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Argentina (gruppo A);

04.00 TENNIS - Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno. Doppio maschile, primo turno. Doppio femminile, primo turno;

04.05 VOLLEY - Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Tunisia (gruppo B);

04.30 HOCKEY PRATO - Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Belgio (gruppo B);

04.35 BASKET 3X3 - Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Lettonia;

05.00 BASKET 3X3 - Torneo maschile, fase a gironi: Cina-Serbia;

05.00 HOCKEY PRATO - Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Spagna (gruppo B);

06.00 TIRO A SEGNO - Pistola 10 metri maschile, qualificazioni e finali;

06.50 SOLLEVAMENTO PESI - 49 kg femminile, gruppo A;

07.00 BASKET 3X3 - Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite);

07.00 PALLANUOTO - Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-USA (gruppo B);

07.00 BASKET 3X3 - Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Cina;

07.15 PALLAMANO - Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Bahrain (gruppo B);

07.15 TIRO CON L’ARCO - Gara a squadre miste: quarti di finale, semifinali, finali;

07.15 TENNISTAVOLO - Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno;

07.20 VOLLEY - Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Argentina (gruppo B);

07.25 BASKET 3X3 - Torneo femminile, fase a gironi: Romania-Giappone;

07.30 SOFTBALL - Fase a gironi: USA-Messico;

07.30 GINNASTICA ARTISTICA - Qualificazioni maschili, seconda suddivisione;

08.00 BEACH VOLLEY - Preliminari maschile/femminile (3 partite);

08.00 BASKET 3X3 - Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Cina;

08.25 BASKET 3X3 - Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Olanda;

08.30 PALLANUOTO - Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Australia (gruppo A);

09.15 PALLAMANO - Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Spagna (gruppo A);

09.25 VOLLEY - Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Venezuela (gruppo A);

09.30 CALCIO - Torneo femminile, fase a gironi: Cile-Canada (gruppo E);

10.00 CALCIO - Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Zambia (gruppo F);

10.00 BOXE - Primo turno: 57 kg femminile, 69 kg maschile, 81 kg maschile, 91 kg maschile;

10.00 EQUITAZIONE - Dressage individuale e a squadre, day 1;

10.00 JUDO - 48 kg femminile: ripescaggi, semifinali, finali. 60 kg maschile: ripescaggi, semifinali, finali;

10.30 BASKET 3X3 - Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Mongolia;

10.30 CALCIO - Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Australia (gruppo G);

10.55 BASKET 3X3 - Torneo femminile, fase a gironi: USA-Francia;

11.00 BADMINTON - Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi;

11.00 SCHERMA - Spada femminile: semifinali e finali. Sciabola maschile: semifinali, finali;

11.20 PALLANUOTO - Torneo femminile, fase a gironi: Sudafrica-Spagna (gruppo A);

11.30 HOCKEY PRATO - Torneo maschile, fase a gironi: Gran Bretagna-Sudafrica (gruppo B);

11.40 BASKET 3X3 - Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-Belgio;

12.00 HOCKEY PRATO - Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Germania (gruppo B);

12.00 NUOTO - Batterie: 400 misti maschili, 100 farfalla femminili, 400 stile libero maschile, 400 misti femminili, 100 rana maschili, 4×100 stile libero femminile;

12.00 TAEKWONDO - 49 kg femminile: ripescaggi e finali. 58 kg maschile: ripescaggi e finali;

12.05 BASKET 3X3 - Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Polonia;

12.30 CALCIO - Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Gran Bretagna (gruppo E);

12.30 GINNASTICA ARTISTICA - Qualificazioni maschili, terza suddivisione;

12.30 PALLAMANO - Torneo maschile, fase a gironi: Portogallo-Egitto (gruppo B);

12.30 TENNISTAVOLO - Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno;

12.40 VOLLEY - Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Iran (gruppo A);

12.50 PALLANUOTO - Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Russia (gruppo B);

13.00 CALCIO - Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Brasile (gruppo F);

13.00 BEACH VOLLEY - Preliminari maschile/femminile (3 partite);

13.00 SOFTBALL - Fase a gironi: Giappone-Italia;

13.30 CALCIO - Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-USA (gruppo G);

13.30 HOCKEY PRATO - Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-India (gruppo A);

14.00 HOCKEY PRATO - Torneo femminile, fase a gironi: Irlanda-Sudafrica (gruppo A);

14.00 BASKET 3x3 - Torneo femminile, fase a gironi: Mongolia-USA;

14.25 BASKET 3x3 - Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Italia;

14.30 PALLAMANO - Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Giappone (gruppo B);

14.45 VOLLEY - Torneo maschile, fase a gironi: USA-Francia (gruppo B);

15.00 BASKET 3x3 - Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Russia;

15.25 BASKET 3x3 - Torneo maschile, fase a gironi: Belgio-Giappone;

