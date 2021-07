bellezza di 21 ori a partire dalla staffetta mista di triathlon. Gli azzurri puntano forte su sollevamento pesi, nuoto, boxe, vela e scherma. Sarà però anche il giorno Tortu, ma anche il giorno decisivo per l'Italbasket che vuole Djokovic cerca almeno il bronzo nella finalina con Carreño Busta, mentre nel femminile ci si gioca l'oro nella finale Bencic-Vondrousova. Abbiamo raggiunto quota 20 medaglie in queste Olimpiadi di Tokyo, anche se nel day 7 ne abbiamo raccolta solo una (anche se storica). Vediamo se nel day 8 avremo più fortuna, considerando che si assegnano laa partire dalla staffetta mista di triathlon. Gli azzurri puntano forte su sollevamento pesi, nuoto, boxe, vela e scherma. Sarà però anche il giorno del debutto di Jacobs , ma anche il giorno decisivo per l'che vuole qualificarsi ai quarti di finale . Tennis verso la conclusione:cerca almeno il bronzo nella finalina con, mentre nel femminile ci si gioca l'oro nella finale

Dove vedere le gare in diretta

Ore 6.40: Italia-Nigeria, fase a gironi (basket)

La qualificazione alle Olimpiadi, di per sé, era stato un grande risultato visto che non andavamo ai Giochi da 17 anni. Ma i ragazzi del coach Sacchetti non vogliono terminare qui la loro avventura dopo sole tre gare. È ancora tutto in bilico dopo il ko con l'Australia e l'Italia cerca un successo per accedere ai quarti. Dovesse battere la Nigeria (con Australia ko con la Germania) sarebbe addirittura primato nel girone, ma gli azzurri rischiano anche di arrivare ultimi nel caso dovessero perdere con più di 13 punti di scarto. Insomma, serve una prova importante per lanciare un segnale e tutta l'Italbasket vuole sfoderare una grande prestazione per continuare il proprio sogno.

Italia-Germania 92-82, che esordio! Gli highlights in 210 secondi

Calendario gare sabato 31 luglio 2021 (orario italiano):

Ore 0:30 – GOLF maschile (terzo giro);

Ore 0:30 – TRIATHLON staffetta mista (FINALE);

Ore 1:30 – EQUITAZIONE dressage individuale e a squadre (terza sessione);

Ore 2:00 – TIRO A VOLO trap misto (qualificazioni);

Ore 2:00 – ATLETICA femminile 400 metri ostacoli (batterie);

Ore 2:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 2:00 – BADMINTON singolo maschile (quarti di finale);

Ore 2:00 – BADMINTON doppio femminile (semifinali);

Ore 2:00 – PALLAMANO femminile (gironi);

Ore 2:00 – VOLLEY femminile Repubblica Dominicana-Kenya;

Ore 2:30 – TIRO CON L’ARCO maschile (ottavi di finale);

Ore 2:30 – ATLETICA femminile lancio del disco (qualificazioni);

Ore 2:30 – HOCKEY SU PRATO femminile Cina-Australia;

Ore 2:40 – ATLETICA maschile salto con l’asta (qualificazioni);

Ore 2:50 – ATLETICA maschile 800 metri (batterie);

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 3:00 – HOCKEY SU PRATO femminile Giappone-Spagna;

Ore 3:00 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (ottavi di finale);

Ore 3:00 – PALLANUOTO maschile Macedonia-Kazakistan;

Ore 3:00 – BASKET maschile Iran-Francia;

Ore 3:10 – CICLISMO BMX femminile freestyle (seeding);

Ore 3:30 – JUDO MISTO (qualificazioni, quarti di finale, ripescaggi, semifinali);

Ore 3:30 – NUOTO maschile 100 metri farfalla (FINALE);

Ore 3:37 – NUOTO femminile 200 metri dorso (FINALE);

Ore 3:45 – ATLETICA femminile 100 metri ostacoli (batterie);

Ore 3:46 – NUOTO femminile 800 metri stile libero (FINALE);

Ore 3:55 – ATLETICA femminile lancio del disco (qualificazioni, gruppo B);

Ore 4:00 – BOXE femminile -57kg (SEMIFINALI);

Ore 4:00 – JUDO misto a squadre (ottavi di finale);

Ore 4:00 – RUGBY A SETTE femminile (prima semifinale);

Ore 4:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 4:00 – PALLAMANO femminile (gironi);

Ore 4:05 – VOLLEY femminile Usa-Russia;

Ore 4:11 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (semifinali);

Ore 4:15 – BOXE femminile -75kg (quarti di finale);

Ore 4:20 – CICLISMO BMX maschile freestyle (seeding);

Ore 4:25 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (quarti di finale);

Ore 4:30 – JUDO misto a squadre (quarti di finale);

Ore 4:30 – RUGBY A SETTE femminile (seconda semifinale);

Ore 4:30 – NUOTO femminile 50 metri stile libero (semifinali);

Ore 4:35 – ATLETICA maschile 100 metri (batterie);

Ore 4:43 – NUOTO 4X100 mista mista (FINALE);

Ore 4:45 – HOCKEY SU PRATO femminile Argentina-Australia;

Ore 4:48 – BOXE maschile -58kg (quarti di finale);

Ore 4:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -81kg (gruppo B);

Ore 4:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -96kg (gruppo B);

Ore 5:00 – BASEBALL maschile (preliminari);

Ore 5:00 – TIRO A SEGNO femminile carabina 3 posizioni 50 metri (qualificazioni);

Ore 5:00 – VELA femminile 49er (regate);

Ore 5:00 – VELA maschile 49er (regate);

Ore 5:00 – VELA Mixed Nacra 17 Foiling (regate);

Ore 5:00 – VELA maschile Finn (regate);

Ore 5:00 – TENNIS singolo maschile (FINALE BRONZO);

Ore 5:00 – TENNIS singolo femminile (FINALE BRONZO E ORO);

Ore 5:00 – TENNIS doppio femminile (FINALE BRONZO);

Ore 5:00 – TENNIS doppio misto (FINALE BRONZO);

Ore 5:15 – HOCKEY SU PRATO femminile India-Sudafrica;

Ore 5:51 – BOXE maschile -61kg (ottavi di finale);

Ore 6:00 – GINNASTICA maschile trampolino (qualificazioni);

Ore 6:20 – JUDO misto a squadre (ripescaggi);

Ore 6:30 – TIRO A VOLO trap misto a squadre (FINALE);

Ore 6:40 – SCHERMA sciabola femminile a squadre (semifinali);

Ore 6:40 – BASKET maschile Italia-Nigeria (gironi);

Ore 6:55 – JUDO misto a squadre (semifinali);

Ore 7:00 – PALLANUOTO maschile Usa-Ungheria;

Ore 7:15 – PALLAMANO femminile (gironi);

Ore 7:20 – VOLLEY femminile Argentina-Turchia;

Ore 7:30 – VELA femminile RS:X (MEDAL RACE);

Ore 7:45 – TIRO CON L’ARCO maschile (quarti di finale);

Ore 8:00 – TUFFI femminili 3 metri trampolino (semifinali);

Ore 8:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser);

Ore 8:30 – PALLANUOTO maschile Croazia-Serbia;

Ore 8:30 – VELA maschile RS:X (MEDAL RACE);

Ore 8:45 – TIRO CON L’ARCO maschile (semifinali);

Ore 8:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -81kg (GRUPPO A);

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser);

Ore 9:00 – TIRO A SEGNO femminile carabina 50 metri 3 posizioni (FINALE);

Ore 9:15 – PALLAMANO femminile (gironi);

Ore 9:25 – VOLLEY femminile Serbia-Brasile;

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO maschile (FINALE BRONZO);

Ore 9:45 – TIRO CON L’ARCO maschile (FINALE ORO);

Ore 10:00 – BOXE femminile -57kg (SEMIFINALI);

Ore 10:00 – JUDO misto a squadre (FINALE BRONZO);

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser);

Ore 10:00 – CALCIO maschile (primo quarto di finale);

Ore 10:20 – BASKET maschile Australia-Germania (gironi);

Ore 10:30 – RUGBY A SETTE femminile (FINALE BRONZO);

Ore 11:00 – RUGBY A SETTE femminile (FINALE ORO);

Ore 11:00 – CALCIO maschile (secondo quarto di finale);

Ore 11:00 – BADMINTON doppio maschile (FINALE BRONZO E FINALE ORO);

Ore 11:00 – BADMINTON singolo femminile (semifinali);

Ore 11:20 – VOLLEY maschile Italia-Giappone;

Ore 11:20 – JUDO misto a squadre (FINALE ORO);

Ore 11:30 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (FINALE BRONZO);

Ore 11:30 – HOCKEY SU PRATO femminile Germania-Olanda;

Ore 12:00 – BASEBALL maschile (gironi);

Ore 12:00 – CALCIO maschile (terzo quarto di finale);

Ore 12:10 – ATLETICA maschile salto in lungo (qualificazioni);

Ore 12:15 – ATLETICA femminile 100 metri (semifinali);

Ore 12:30 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (FINALE ORO);

Ore 12:30 – PALLAMANO femminile (gironi);

Ore 12:40– VOLLEY femminile Giappone-Corea del Sud;

Ore 12:45 – ATLETICA maschile 100 metri (batterie);

Ore 12:50 – PALLANUOTO maschile Sudafrica-Grecia;

Ore 12:50 – SOLLEVAMENTO pesi maschile -96KG (GRUPPO A);

Ore 13:00 – CALCIO maschile (ultimo quarto di finale);

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser);

Ore 13:15 – ATLETICA lancio del disco maschile (FINALE);

Ore 13:45 – HOCKEY SU PRATO femminile Irlanda-Gran Bretagna;

Ore 13:50 – ATLETICA femminile 800 metri (semifinali);

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser);

Ore 14:00 – BASKET maschile Usa-Repubblica Ceca (gironi);

Ore 14:30 – PALLAMANO femminile (gironi);

Ore 14:35 – ATLETICA staffetta mista 4X400 metri (FINALE);

Ore 14:45 – VOLLEY femminile Cina-Italia;

Ore 14:50 – ATLETICA femminile 100 metri (FINALE);

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser);

