Italia ancora affamata nonostante i 3 ori conquistati grazie a Palmisano, Busà e dal 38 medaglie, segnando il suo lia Viviani-Simone Consonni nella Americana su pista. C'è anche Abraham Conyedo che andrà a Silvia Semeraro che è la nostra speranza nel karate. Cominciano le finali degli sport di squadra maschili: Brasile-Spagna nel calcio, Francia-USA nel basket, Francia-Danimarca nella pallamano, Francia-Russia nella pallavolo, USA-Giappone nel baseball, oltre alla finale della pallanuoto femminile Spagna-USA. C'è anche la finale di beach volley maschile con la sfida tra i russi Krasilnikov-Stoyanovskiy e i danesi Mol-Sorum. 34 ori a disposizione nel day 15 delle Olimpiadi, con l'ancora affamata nonostante i 3 ori conquistati grazie a Palmisano, Busà e dal quartetto della 4x100 di atletica . Gli italiani raggiungono così quota, segnando il suo nuovo record di sempre in una singola edizione . Ma non vogliamo fermarci: si va ancora a caccia di gloria con la coppia Enella Americana su pista. C'è ancheche andrà a caccia del bronzo nella lotta libera eche è la nostra speranza nel karate. Cominciano le finali degli sport di squadra maschili:nel calcio,nel basket,nella pallamano,nella pallavolo,nel baseball, oltre alla finale della pallanuoto femminile. C'è anche la finale di beach volley maschile con la sfida tra i russi Krasilnikov-Stoyanovskiy e i danesi Mol-Sorum.

Tokyo 2020 Italia, Olimpiadi leggendarie: 38 medaglie, mai così tante 8 ORE FA

Ore 13.30: finale Brasile-Spagna (calcio)

È il giorno delle finali negli sport di squadra e oltre, alla finale del basket, c'è anche quella del calcio con un Brasile-Spagna che promette spettacolo. Il Brasile arriva a questa finale con 3 vittorie su 5 gare, bloccato solo dalla Costa d'Avorio ai gironi per 0-0. I verdeoro hanno pareggiato anche contro il Messico in semifinale, ma ai rigori è arrivato il pass per la finale. La Spagna ci arriva con un cammino differente, in quanto ha vinto solo una delle 5 partite precedenti se contiamo i 90 minuti regolamentari. La formazione di de la Fuente si è meritata comunque questo pass grazie ai successi (ai supplementari) contro Costa d'Avorio e Giappone. Il Brasile punta a confermare il titolo olimpico conquistato (in casa) a Rio nel 2016, quando la Nazionale sudamericana vinse per la prima volta nella propria storia le Olimpiadi di calcio dopo 3 argenti e 2 bronzi precedenti. Un successo anche per la Spagna che vinse l'edizione di casa nel 1992, poi fu sconfitta in finale dal Camerun a Sydney nel 2000. Dani Alves riuscirà a conquistare l'unico titolo che gli manca?

Asensio spegne i sogni del Giappone: Brasile-Spagna la finale

Calendario sabato 7 agosto 2021 (orario italiano):

Ore 23:00 – ATLETICA Maratona femminile;

Ore 0:30 – GOLF femminile (QUARTO GIRO);

Ore 2:30 – CANOA SPRINT femminile C2 500 metri (semifinali);

Ore 2:44 – CANOA SPRINT maschile C1 1000 metri (semifinali);

Ore 3:00 – GINNASTICA RITMICA All-Around qualificazioni a squadre;

Ore 3:00 – TUFFI maschili 10 metri piattaforma (semifinali);

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile (FINALE BRONZO);

Ore 3:07 – CANOA SPRINT femminile K4 500 metri (semifinali);

Ore 3:14 – CANOA SPRINT maschile K4 500 metri (semifinali);

Ore 4:22 – CANOA SPRINT femminile C2 500 metri (FINALE);

Ore 4:30 – BEACH VOLLEY maschile (FINALE ORO);

Ore 4:30 – BASKET maschile (FINALE ORO);

Ore 4:39 – CANOA SPRINT maschile C1 1000 metri (FINALE ORO);

Ore 5:00 – CANOA SPRINT femminile K4 500 metri (FINALE ORO);

Ore 5:00 – BASEBALL (FINALE BRONZO);

Ore 5:19 – CANOA SPRINT maschile K4 500 metri (FINALE ORO);

Ore 6:30 – VOLLEY maschile (FINALE BRONZO);

Ore 6:40 – PALLANUOTO femminile (FINALE BRONZO);

Ore 7:00 – KARATE femminile Kumite +61kg (Preliminary Round, Gruppo A);

Ore 7:00 – BOXE maschile -52kg (FINALE ORO);

Ore 7:15 – BOXE maschile -75kg (FINALE ORO);

Ore 7:30 – PENTATHLON maschile (Nuoto, prima prova);

Ore 7:45 – BOXE femminile -51kg (FINALE ORO);

Ore 8:00 – TUFFI maschile 10 metri piattaforma (FINALE);

Ore 8:15 – BOXE femminile -69kg (FINALE ORO);

Ore 8:20 – GINNASTICA RITMICA All-Around individuale (FINALE);

Ore 8:30 – CICLISMO SU PISTA femminile Sprint (terzo turno);

Ore 8:45 – PENTATHLON maschile (Scherma, seconda prova);

Ore 8:48 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin (primo turno);

Ore 9:00 – BASKET femminile (FINALE BRONZO);

Ore 9:13 – CICLISMO SU PISTA femminile Sprint (terzo ripescaggio);

Ore 9:19 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin (ripescaggio);

Ore 9:30 – PALLANUOTO femminile (FINALE ORO);

Ore 9:39 – CICLISMO SU PISTA femminile Sprint (quarti di finale);

Ore 9:45 – KARATE maschile Kumite +75kg (Preliminary Round, Gruppo A);

Ore 9:55 – CICLISMO SU PISTA maschile Madison (FINALE);

Ore 9:59 – KARATE maschile Kumite +75kg (Preliminary Round, Gruppo B);

Ore 10:00 – PALLAMANO maschile (FINALE BRONZO);

Ore 10:15 – PENTATHLON maschile (Equitazione, terza prova);

Ore 11:45 – LOTTA LIBERA maschile -65kg (ripescaggi);

Ore 11:45 – LOTTA LIBERA maschile -97kg (ripescaggi);

Ore 11:45 – LOTTA LIBERA femminile -50kg (ripescaggi);

Ore 12:00 – EQUITAZIONE salto ostacoli a squadre (FINALE);

Ore 12:00 – BASEBALL (FINALE ORO);

Ore 12:10 – KARATE femminile Kumite -61kg (SEMIFINALI);

Ore 12:27 – KARATE maschile Kumite +75kg (SEMIFINALI);

Ore 12:30 – LOTTA LIBERA maschile -65kg (FINALE BRONZO);

Ore 12:30 – PENTATHLON maschile (Laser Run, QUARTA PROVA);

Ore 12:30 – NUOTO SINCRONIZZATO free routine (FINALE);

Ore 12:35 – ATLETICA femminile salto in alto (FINALE);

Ore 12:45 – KARATE femminile Kumite +61kg (FINALE ORO);

Ore 12:45 – ATLETICA femminile 10000 metri (FINALE);

Ore 12:55 – KARATE maschile Kumite +75kg (FINALE ORO);

Ore 12:55 – LOTTA LIBERA maschile +65kg (FINALE ORO);

Ore 13:00 – ATLETICA maschile lancio del giavellotto (FINALE);

Ore 13:00 – BASKET maschile (FINALE BRONZO);

Ore 13:05 – LOTTA LIBERA maschile -97kg (FINALE BRONZO);

Ore 13:30 – LOTTA LIBERA maschile -97kg (FINALE ORO);

Ore 13:30 – CALCIO maschile (FINALE ORO);

Ore 13:40 – ATLETICA maschile 1500 metri (FINALE);

Ore 13:55 – LOTTA LIBERA femminile -50kg (FINALE BRONZO);

Ore 14:00 – PALLAMANO maschile (FINALE ORO);

Ore 14:15 – VOLLEY maschile (FINALE ORO);

Ore 14:20 – LOTTA LIBERA femminile -50kg (FINALE ORO);

Ore 14:30 – ATLETICA femminile 4X400 metri (FINALE);

Ore 14:50 – ATLETICA maschile 4X400 metri (FINALE);

Antonella Palmisano, dominio d'oro: il film della sua gara

