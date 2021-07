Italia è tornata spada maschile che potrebbero anche provarci, anche se il cammino non sarà facile per arrivare all'atto finale. Ci sono anche le finali di K1 di canoa e del tiro con l'arco femminile, ma questa sarà la giornata cruciale per capire chi andrà ai quarti di finale nel volley maschile. Giornata importante perché comincerà anche l'atletica e scendono subito 'in campo' Tamberi e Crippa. Si chiude anche il doppio maschile di tennis con la finale Cilic/Dodig contro Mektic/Pavic, mentre nel singolare maschile verrà definita la finale: chi ci va tra Djokovic-Zverev e Khachanov-Carreño Busta? L'è tornata nella top 10 del medagliere generale grazie alle magnifiche ragazze del doppio pl di canottaggio . In questo day 7 ci saranno ben 21 medaglie d'oro da assegnare, con gli azzurri dellache potrebbero anche provarci, anche se il cammino non sarà facile per arrivare all'atto finale. Ci sono anche le finali di K1 di canoa e del tiro con l'arco femminile, ma questa sarà la giornata cruciale per capire chi andrà ai quarti di finale nel volley maschile. Giornata importante perché comincerà anche l'atletica e scendono subito 'in campo' Tamberi e Crippa. Si chiude anche il doppio maschile di tennis con la finalecontro, mentre nel singolare maschile verrà definita la finale: chi ci va tra Djokovic-Zverev e Khachanov-Carreño Busta?

CESARINI-RODINI NELLA STORIA: IL FILM DEL LORO FANTASTICO ORO

Tokyo 2020 Tutti gli azzurri in gara il 28 luglio: quando e dove vederli 27/07/2021 A 21:40

Dove vedere le gare in diretta

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

PALTRINIERI STRABILIANTE: IL FILM DEL SUO ARGENTO

Da non perdere

Ore 2.15: Gianmarco Tamberi, qualificazioni salto in alto (atletica)

È il giorno dell'inizio dell'atletica e, lato Italia, è giorno del debutto di Gianmarco Tamberi. L'altista marchigiano ha grande voglia di rivalsa, anche perché a Rio 2016 non poté esserci a causa di un infortunio alla caviglia. Ha avuto alti e bassi nelle ultime annate, ma in questa stagione sembra aver ritrovato un certo grado di competitività, centrando inoltre l'argento europeo a Torun con la misura di 2,35 m. Lì eravamo però agli Europei Indoor, qui sarà un po' diverso. Ma Tamberi sogna in grande e vuole provare a conquistare una medaglia. Non mancheranno gli avversari tra Ivanyuk e Akimenko, Nedasekau, Harrison e Barshim. Nella notte ci saranno le qualificazioni: serve un 2,33 per entrare nella finale che si disputerà poi domenica 1° agosto.

Tamberi: "Tokyo? Le pressioni fanno parte del sogno"

Calendario gare venerdì 30 luglio 2021 (orario italiano)

Ore 0:30 – GOLF maschile (secondo giro);

Ore 0:45 – CANOTTAGGIO singolo maschile (finale F);

Ore 0:55 – CANOTTAGGIO singolo femminile (finale F);

Ore 1:05 – CANOTTAGGIO singolo maschile (finale E);

Ore 1:15 – CANOTTAGGIO singolo femminile (finale E);

Ore 1:25 – CANOTTAGGIO singolo di coppia femminile (finale D);

Ore 1:30 – EQUITAZIONE individuale e a squadre dressage (prima sessione);

Ore 1:35 – CANOTTAGGIO singolo maschile (finale D);

Ore 1:45 – CANOTTAGGIO singolo femminile (finale C);

Ore 1:55 – CANOTTAGGIO singolo maschile (finale C);

Ore 2:00 – ATLETICA maschile 3000 metri siepi (batterie);

Ore 2:00 – TIRO A SEGNO femminile 25 metri pistola (qualificazioni);

Ore 2:00 – BADMINTON singolo femminile (quarti di finale);

Ore 2:00 – BADMINTON femminile doppio misto (FINALE BRONZO);

Ore 2:00 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 2:00 – RUGBY A 7 femminile (gironi);

Ore 2:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 2:00 – VOLLEY maschile Canada-Ecuador;

Ore 2:05 – CANOTTAGGIO singolo femminile (finale B);

Ore 2:15 – CANOTTAGGIO singolo maschile (finale B);

Ore 2:15 – ATLETICA maschile salto in alto (qualificazioni);

Ore 2:30 – RUGBY A SETTE femminile (gironi);

Ore 2:30 – TIRO CON L’ARCO femminile (ottavi di finale);

Ore 2:30 – HOCKEY SU PRATO femminile Sudafrica-Germania;

Ore 2:33 – CANOTTAGGIO singolo femminile (FINALE);

Ore 2:45 – CANOTTAGGIO singolo maschile (FINALE);

Ore 2:55 – ATLETICA femminile 800 metri (batterie);

Ore 3:00 – RUGBY A SETTE femminile (gironi);

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 3:00 – HOCKEY SU PRATO maschile Australia-Spagna;

Ore 3:00 – BASKET femminile Belgio-Porto Rico (gironi);

Ore 3:00 – SCHERMA maschile spada a squadre (ottavi di finale);

Ore 3:00 – CICLISMO BMX maschile racing (semifinali);

Ore 3:05 – CANOTTAGGIO otto femminile (FINALE);

Ore 3:15 – CANOTTAGGIO otto maschile (FINALE);

Ore 3:15 – CICLISMO BMX femminile racing (semifinali);

Ore 3:30 – NUOTO maschile 100 metri farfalla (semifinali);

Ore 3:30 – RUGBY A SETTE femminile (gironi);

Ore 3:41 – NUOTO femminile 200 metri rana (FINALE);

Ore 3:50 – NUOTO maschile 200 metri dorso (FINALE);

Ore 3:55 – ATLETICA maschile 400 metri ostacoli (batterie);

Ore 3:59 – NUOTO femminile 100 metri stile libero (FINALE);

Ore 4:00 – JUDO maschile +100kg (eliminatorie);

Ore 4:00 – JUDO femminile +78kg (eliminatorie);

Ore 4:00 – BOXE femminile -60kg (ottavi di finale);

Ore 4:00 – RUGBY A SETTE femminile (gironi);

Ore 4:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 4:00 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 4:05 – VOLLEY maschile Brasile-Usa;

Ore 4:16 – NUOTO maschile 200 metri misti (FINALE);

Ore 4:20 – ATLETICA maschile lancio del disco (qualificazioni);

Ore 4:25 – SCHERMA spada maschile a squadre (quarti di finale);

Ore 4:30 – RUGBY A SETTE femminile (gironi);

Ore 4:35 – NUOTO femminile 200 metri dorso (semifinali);

Ore 4:40 – ATLETICA femminile 100 metri femminili (batterie);

Ore 4:40 – CICLISMO BMX maschile racing (FINALE);

Ore 4:45 – HOCKEY SU PRATO femminile Irlanda-India;

Ore 4:50 – CICLISMO BMX femminile racing (FINALE);

Ore 5:00 – BASEBALL maschile preliminari;

Ore 5:00 – VELA maschile 49er (regate);

Ore 5:00 – VELA femminile Laser Radial (regate);

Ore 5:00 – VELA maschile 470 (regate);

Ore 5:00 – TENNIS singolo maschile (semifinali);

Ore 5:00 – TENNIS doppio maschile (FINALE BRONZO E FINALE ORO);

Ore 5:00 – TENNIS doppio misto (semifinali);

Ore 5:03 – BOXE femminile -69kg (quarti di finale);

Ore 5:10 – VELA femminile 470 (regate);

Ore 5:15 – HOCKEY SU PRATO maschile Canada-Sudafrica;

Ore 5:24 – JUDO maschile +100kg (ottavi di finale);

Ore 5:24 – JUDO femminile +78kg (ottavi di finale);

Ore 5:36 – BOXE maschile -69kg (quarti di finale);

Ore 6:00 – GINNASTICA ARTISTICA trampolino femminile (qualificazioni);

Ore 6:06 – BOXE maschile -81kg (quarti di finale);

Ore 6:12 – JUDO maschile +100kg (quarti di finale);

Ore 6:12 – JUDO femminile +78kg (quarti di finale);

Ore 6:39 – BOXE maschile -91kg (quarti di finale);

Ore 6:40 – SCHERMA maschile spada a squadre (semifinali);

Ore 6:40 – BASKET femminile Usa-Giappone (gironi);

Ore 7:00 – TIRO A SEGNO femminile pistola 25 metri (FINALE);

Ore 7:00 – PALLANUOTO femminile Sudafrica-Olanda;

Ore 7:00 – CANOA maschile k1 (semifinali);

Ore 7:15 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 7:20 – VOLLEY maschile Giappone-Polonia;

Ore 7:45 – TIRO CON L’ARCO femminile (quarti di finale);

Ore 7:50 – GINNASTICA ARTISTICA trampolino femminile (FINALE);

Ore 8:00 – TUFFI femminili 3 metri trampolino (preliminari);

Ore 8:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 8:30 – PALLANUOTO femminile Usa-Russia;

Ore 8:30 – BADMINTON singolo femminile (quarti di finale);

Ore 8:30 – BADMINTON doppio maschile (semifinali);

Ore 8:30 – BADMINTON doppio misto (FINALE ORO);

Ore 8:45 – TIRO CON L’ARCO femminile (semifinali);

Ore 9:00 – CANOA maschile K1 (FINALE);

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 9:15 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 9:25 – VOLLEY maschile Argentina-Tunisia;

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE BRONZO);

Ore 9:45 – TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE ORO);

Ore 10:00 – CALCIO femminile (primo quarto di finale);

Ore 10:00 – JUDO femminile +78kg (ripescaggi);

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 10:17 – JUDO femminile +78kg (semifinali);

Ore 10:20 – BASKET femminile Francia-Nigeria (gironi);

Ore 10:30 – RUGBY A SETTE femminile (primo quarto di finale);

Ore 10:30 – EQUITAZIONE individuale e a squadre dressage (seconda sessione);

Ore 10:34 – JUDO maschile +100kg (ripescaggi);

Ore 10:51 – JUDO maschile +78kg (ripescaggi);

Ore 11:00 – CALCIO femminile (secondo quarto di finale);

Ore 11:00 – RUGBY A SETTE femminile (secondo quarto di finale);

Ore 11:08 – JUDO femminile +78kg (FINALE BRONZO);

Ore 11:20 – PALLANUOTO femminile Giappone-Ungheria;

Ore 11:28 – JUDO femminile +78kg (FINALE ORO);

Ore 11:30 – RUGBY A SETTE femminile (terzo quarto di finale);

Ore 11:30 – SCHERMA spada maschile a squadra (FINALE BRONZO);

Ore 11:30 – HOCKEY SU PRATO maschile Giappone-India;

Ore 11:39 – JUDO maschile +100kg (FINALE BRONZO);

Ore 11:59 – JUDO maschile +100kg (FINALE ORO);

Ore 12:00 – HOCKEY SU PRATO maschile Argentina-Nuova Zelanda;

Ore 12:00 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (batterie);

Ore 12:00 – NUOTO femminile 50 metri stile libero (batterie);

Ore 12:00 – NUOTO maschile 1500 metri stile libero (batterie);

Ore 12:00 – NUOTO femminile 4X100 metri staffetta mista (batterie);

Ore 12:00 – NUOTO maschile 4X100 metri staffetta mista (batterie);

Ore 12:00 – CALCIO femminile (terzo quarto di finale);

Ore 12:00 – BASEBALL maschile (gironi);

Ore 12:00 – ATLETICA femminile 5000 metri (qualificazioni);

Ore 12:00 – RUGBY A SETTE femminile (ultimo quarto di finale);

Ore 12:05 – ATLETICA femminile salto triplo (qualificazioni);

Ore 12:25 – ATLETICA maschile lancio del peso (qualificazioni);

Ore 12:30 – SCHERMA spada maschile a squadre (FINALE ORO);

Ore 12:30 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 12:40 – VOLLEY maschile Italia-Iran;

Ore 12:50 – PALLANUOTO femminile Spagna-Australia;

Ore 13:00 – ATLETICA staffetta mista 4X400 metri (batterie);

Ore 13:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile (FINALE BRONZO);

Ore 13:00 – CALCIO femminile (ultimo quarto di finale);

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 13:30 – ATLETICA maschile 10000 metri (FINALE);

Ore 13:45 – HOCKEY SU PRATO maschile Germania-Olanda;

Ore 14:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile (FINALE ORO);

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Ore 14:00 – BASKET femminile Cina-Australia (gironi);

Ore 14:15 – HOCKEY SU PRATO maschile Belgio-Gran Bretagna;

Ore 14:30 – PALLAMANO maschile (gironi);

Ore 14:45 – VOLLEY maschile Russia-Francia;

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi);

Tokyo 2020 Italia alle Olimpiadi con 384 azzurri, battuto il record di Atene 2004 05/07/2021 A 08:34