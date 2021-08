E sono 7 gli ori conquistati dall'Italia grazie alla grandissima prova di Stano nella marcia ( il medagliere completo ). Siamo a -1 dagli ori conquistati a Rio 2016, ma siamo anche a -1 dalle medaglie totali di Los Angeles '33 e Roma '60. Nel day 14 ce ne saranno altri 23 di ori a disposizione e chissà che gli azzurri non riescano a stupirci ancora. Noi ci speriamo nella madison femminile , in pista la coppia, nella marcia 20 km femminile con lae ancora nellacon il nostro quartetto. C'è anchepronto a scatenarsi nel karate. Ci si gioca l'oro anche nel calcio femminile con la finale Canada-Svezia, nel beach volley femminile con la finale Clancy-Artacho (Australia) contro Ross-Klineman (USA) e nel tennistavolo maschile con la finalissima Cina-Germania. Altri titoli in palio nella lotto libera ( c'è il nostro Chamizo ) e pugilato e la finale per il bronzo nel calcio maschile con