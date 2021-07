Giochi Olimpici

Olimpiadi Tokyo 2020, Ciclismo su strada - Wiggins: "Van Aert, Roglic e Thomas i miei favoriti per la crono". E Ganna?

OLIMPIADI - È già arrivato il momento del ciclismo alle Olimpiadi: il 24 ci sarà la prova in linea, il 28 quella a cronometro. Bradley Wiggins, medaglia d'oro a cronometro nel 2012 a Londra, fa la sua lista dei favoriti per la prova contro il tempo. In odore di medaglia ci mette van Aert, Roglic e Thomas. Ma non cita il campione del mondo Filippo Ganna. Una dimenticanza o non crede in Filippo?

00:03:11, un' ora fa