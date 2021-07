Il CIO rende pubblica la sua posizione sugli atleti transgender negli sport olimpici. A parlarne è stato Christian Klaue, direttore della comunicazione del CIO: "Proveremo a definire una cornice che possa aiutare le Federazioni internazionali ad affrontare la questione degli atleti transgender nelle rispettive discipline sportive. Da sport a sport è diverso, a volte ci sono differenze anche da una disciplina all’altra e, in certe situazioni, anche fra un evento e l’altro".

Domani sarà un giorno storico con la prima atleta transgender, la neozelandese Laurel Hubbard, che parteciperà alle Olimpiadi nel sollevamento pesi.

Per Mark Cooper, direttore della comunicazione della Federazione internazionale sollevamento pesi, l'inclusione è una priorità: "Ne stiamo capendo ogni momento di più. Per ogni federazione internazionale è importante gestire la questione con cautela. Il Cio non sarà in grado di adottare una sola regola trasversale a tutti gli sport, questa è la conclusione che abbiamo visto qui. Si tratta di un tema che ha bisogno di essere indirizzato. E davvero richiederà molto lavoro per tutti noi in modo di trovare la giusta soluzione per ogni sport, disciplina e manifestazione” ha dichiarato Cooper. Klaue ha poi aggiunto: "Non sarà conclusa quando ci sarà una nuova normativa. La scienza svelerà i prossimi passi anche dopo che avremo adottato il quadro normativo, e probabilmente fra un decennio ci guarderemo alle spalle e diremo: ‘ah, che situazione interessante'”.

Parole importanti anche da Richard Budgett, direttore del dipartimento medico e scientifico del Cio: “Il Cio è determinato ad aumentare l’inclusione nello sport, ma allo stesso tempo la priorità più alta in assoluto è l’equità. E le attuali norme e linee guida che sono state sviluppate sono in effetti un bilanciamento fra sicurezza, inclusione ed equità”.

