I campioni olimpici sostengono la campagna vaccinale del governo. Palazzo Chigi, tramite i propri profili social, ha condiviso quattro video in cui gli atleti (medaglie d'oro a Tokyo) spiegano perché è importante non mancare l'appuntamento per proteggere se stessi e gli altri dal Covid. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha lanciato l'iniziativa in collaborazione con il Coni e con il Ministero della Salute e ringrazia gli atleti per la loro grande sensibilità e per il sostegno alla realizzazione dei videomessaggi.

Tamberi, Tita e Banti

"Con il vaccino vinciamo insieme". Questo il messaggio lanciato da Gianmarco Tamberi (salto in alto), Ruggero Tita e Caterina Banti (vela, classe Nacra 17).

Luigi Busà

Vaccinarsi per tornare a vivere normalmente e veramente. Anche Luigi Busà, campione olimpico di karate (kumite, -75kg), sostiene la campagna vaccinale.

Ganna, Consonni, Lamon e Milan

Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan, campioni olimpici nell'inseguimento su pista, si uniscono così al coro:

Vito Dell'Aquila

Infine, ecco il messaggio di Vito Dell'Aquila, primo oro azzurro a Tokyo 2020.

