Insieme per un futuro migliore. I Comitati Organizzatori di Parigi 2024 e Milano Cortina hanno firmato, in quel di Tokyo, un Protocollo d’intesa al fine di scambiarsi collaborazione ed esperienze per la gestione delle edizioni olimpiche che ospiteranno nei prossimi anni.

Innovazione, efficienza attività congiunte e sostenibilità al centro del documento firmato da Giovanni Malagò e da Tony Estanguet (presidente del Comitato Organizzatore parigino), in uno scenario che in poco meno di diciotto mesi vedrà sull’asse franco-italiano prima le Olimpiadi estive e poi quelle invernali.

“La firma del memorandum tra Milano Cortina 2026 e Parigi 2024 è il simbolo della cooperazione tra due Paesi storicamente legati da profonde radici culturali e sociali e uniti da una sconfinata passione per lo sport – ha dichiarato Malagò alla Gazzetta dello Sport -. Questo accordo ci consentirà di cooperare in diverse aree chiave e svilupparle insieme per offrire due edizioni indimenticabili dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Entrambi i nostri team sono ansiosi di iniziare a lavorare insieme e sono sicuro che raggiungeremo risultati grandi e innovativi”.

“E’ un grande piacere siglare iniziare questa collaborazione con i nostri amici e vicini di Milano Cortina 2026 e siglare questo accordo qui a Tokyo ha un valore simbolico ancora più importante – fa sapere Estanguet – La vicinanza geografica e culturale tra i nostri due Paesi, la vicinanza dei Giochi estivi e invernali e la loro realizzazione in sinergia saranno la chiave per garantire che la nostra collaborazione sia al servizio della nostra convinzione comune: lo sport cambia la vita”.

