Giochi Olimpici

Olimpiadi Tokyo 2020 Giochi da Ragazze: Federica Pellegrini si racconta nuota con Valentina Marchei

TOKYO 2020 - Alla scoperta di 8 diversi sport, tutti completamente a tinte rosa. Valentina Marchei, volto di Eurosport nel viaggio verso le Olimpiadi di Tokyo, in questa puntata incontra Federica Pellegrini. Chiacchiere e non solo, la Divina insegnerà i trucchi del nuoto alla nostra Valentina. In onda su Eurosport 1 lunedì 21 dicembre alle 14:00, poi nella sezione VOD su Eurosport Player.

00:01:01, 0 Visualizzazioni, 11 minuti fa