"Giochi da ragazze" è la giornata tipo di otto campionesse italiane che, intervistate da Valentina, sveleranno i segreti del loro successo e i loro sogni a forma di medaglia. E sarà proprio la Marchei a fare esperienza diretta delle loro discipline, cimentandosi fra regole e pratiche, tuffi e assalti, pugni e schiacciate. Con Federica Pellegrini (nuoto), Paola Egonu (pallavolo), Rossella Fiamingo (scherma), Alessia Trost (salto in alto), Giorgia Villa (ginnastica artistica), Irma Testa (pugilato), Odette Giuffrida (judo) e Jessica Rossi (tiro al volo), Giochi da Ragazze è un format nuovo, istruttivo e divertente, prodotto da Eurosport Italia per la valorizzazione dello sport a Cinque Cerchi. Un viaggio nell’Italia dello sport al femminile. Un’immersione totale nei valori delle discipline olimpiche per avvicinare in modo del tutto innovativo il pubblico al mondo dello sport, dimostrando che chiunque può provare a esaudire i propri sogni con voglia, passione e pure un pizzico di follia.

Dove vederlo: Eurosport, ondemand e su TIM Vision

E nella seconda puntata (che potete rivedere ONDEMAND su Eurosport Player - trovate il video in fondo all'articolo - o in alternativa in replica su Eurosport 1 - sotto le programmazione - e su TIM VISION), Irma Testa si racconta in esclusiva tra passato, presente e futuro, prima di vestire i panni di insegnante...

Questi alcuni passaggi della bella intervista a Irma, che poi ha raccontato anche i suoi obiettivi per Tokyo e le speranze per il futuro:

La mia boxe è fatta di eleganza, non di violenza. Sul ring svolazzo, sono una ballerina. Do una giusta quantità di pugni per vincere l'incontro e rispetto le avversarie perché hanno fatto le mie stesse rinunce

Irma, che in futuro farà la poliziotta "per aiutare i giovani in difficoltà, perché conosco la strada arrivando da lì, e so che posso aiutare tante persone in difficoltà", ha un altro bellissimo messaggio per i più giovani:

La sconfitta fa parte dello sport e della vita di tutti i giorni, ma con quella sconfitta bisogna lavorarci sopra e prenderne il meglio. Io sono riuscita a prendere il meglio da tutte le mie sconfitte, e alla fine ho capito che spesso aiutano più quelle delle vittorie e possono farci crescere per non ripetere gli stessi errori commessi per mancanza di coraggio, di maturità o determinazione.Da ogni sconfitta bisogna prendere qualcosa, e poi si rimette tutto insieme e creare una sorta di manuale di istruzione per fare tutto meglio: sul ring, e nella vita.

Repliche Eurosport (canale 210 di Sky, visibile anche su DAZN)

Martedì 29 dicembre su Eurosport 1 alle 13:00

Mercoledì 30 dicembre su Eurosport 2 alle 22:35

Giovedì 31 dicembre su Eurosport 1 alle 15:15

Le altre puntate di Giochi da Ragazze

Venerdì 1° gennaio alle 15:45: Alessia Trost a Milano

Lunedì 4 gennaio alle 19:35: Rossella Fiamingo a Catania

Giovedì 7 gennaio alle 15:30: Jessica Rossi a Crevalcore

Lunedì 11 gennaio alle 17:30: Odette Giuffrida a Ostia

Venerdì 15 gennaio alle 16:20: Paola Egonu a Conegliano

