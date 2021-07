Quelle di Tokyo rischiano di diventare una delle edizioni dei Giochi Olimpici più complicate di sempre. Già il Covid-19 ha rimandato di un anno la rassegna a cinque cerchi, ora arriva anche il meteo a non collaborare, ma nella maniera peggiore. Poiché nei prossimi giorni è previsto l’arrivo dei venti forti denominati Nepartak, con la possibilità che possano tramutarsi in tifone. Non è ancora certo che il vento forte possa arrivare ad abbattersi sulle competizioni sportive. Secondo l’azienda metereologica Kishocho, è molto probabile che i venti diventino un vero e proprio tifone che si scaglierà sulla costa della regione di Tohoku, a nord-est della capitale, ma potrebbe arrivare anche nella regione interessata, quella del Kanto. Ma molto probabile non vuol dire certo.

Ma anche se la certezza non c’è, Nepartak può toccare i 120 chilometri all’ora con forti piogge, fino a 15 centimetri nella peggiore delle ipotesi. Per evitare problemi di sorta, sono state posticipate alcune gare come quelle di canottaggio, vela, tiro con l’arco e surf. Per gli organizzatori però l’arrivo di questa tempesta tropicale non dovrebbe essere fonte di problemi: “Il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 sta lavorando con il Cio, le Federazioni Internazionali e altre organizzazioni per assicurarsi che i processi e i piani in atto per rispondere a qualsiasi condizione meteorologica avversa siano attivati in caso di necessità“.

