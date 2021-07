Senza scordarsi la splendida medaglia di bronzo conquistata in extremis e un po' a sorpresa da Mirko Zanni nel sollevamento pesi , quella di domenica 25 luglio a Tokyo 2020 è per i colori azzurri una giornata al femminile. Il merito va a Mirko Zanni nel sollevamento pesi e ad Elisa Longo Borghini , capaci di rimpolpare il medagliere dell'Italia conquistando due splendide medaglie di bronzo frutto - oltre che delle loro indiscutibili qualità - anche di cattiveria agonistica e determinazione, che in casi come questi fanno la differenza. Il filo conduttore che accomuna le due altete, infatti, è la continuità di rendimento e la capacità di ripetersi, di non fallire gli appuntamenti che fanno la storia. Entrambe, infatti, erano riuscite a salire sul podio anche 5 anni fa alle Olimpiadi di Rio 2016 per una doppietta che, nelle loro discipline, è tutt'altro che frequente. Anzi.

GIUFFRIDA: "SONO FELICE, ANCHE SE PUNTAVO ALL'ORO"

Odette Giuffrida, grazie al bronzo di Tokyo, è diventata la quinta judoka italiana di tutti i tempi a ottenere due podi olimpici eguagliando Ezio Gamba (1980-1984), Gerolamo Giovinazzo (1996-2000), Ylenia Scapin (1996-2000) ed Emanuela Pierantozzi (1992-2000). Il suo exploit nella categoria -5a Kg consente così di allungare ulteriormente la serie positiva del judo azzurro, che alle Olimpiadi va puntualmente a medaglia senza sosta dall'ormai lontano 1992. Le edizioni consecutive con almeno un podio conquistate sono così salite a quota 8, mentre il totale delle medaglie conquistate nel judo sale a 16.

Il palmares internazionale di Odette Giuffrida

Competizione Medaglia Olimpiadi Rio 2016 Argento (categoria -52 Kg) Olimpiadi Tokyo 2020 Bronzo (categoria -52 Kg) Europei Praga 2020 Oro (categoria -52 Kg) Giochi Europei Baku 2015 Bronzo nella prova a squadre

L'urlo di gioia di Odette Giuffrida dopo la vittoria del bronzo a Tokyo 2020, Judo, Olimpiadi, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il palmares internazionale di Elisa Longo Borghini

Competizione Medaglia Olimpiadi Rio 2016 Bronzo nella prova in linea Olimpiadi Tokyo 2020 Bronzo nella prova in linea Mondiali su strada 2012 Bronzo nella prova in linea Mondiali su strada 2020 Bronzo nella prova in linea Europei su strada 2012 Bronzo nella cronometro Under 23 Europei su strada 2016 Bronzo nella prova in linea Elite Europei su strada 2020 Argento nella prova in linea Elite

Dal canto suo Elisa Longo Borghini ha avuto la lucidità di leggere al meglio la parte finale della gara regalando al ciclismo su strada azzurro il 20esimo podio della sua storia. Peraltro, restringendo il campo alla sola corsa in linea, nessun ciclista italiano di qualsiasi sesso era mai stato capace di salire sul podio in due occasioni. Quando conta, quindi, anche Elisa Longo Borghini non tradisce mai: per lei Giochi Olimpici o Mondiali non fanno differenza. Odette e Elisa a medaglia in due edizioni consecutive dei Giochi in discipline così diverse tra di loro: la continuità di due campionesse che ci sono sempre.

Elisa Longo Borghini con la medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

