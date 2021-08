Lo sport italiano nel firmamento olimpico. Vincere i 100 metri piani varca il confine del sogno e spinge l'immaginazione verso l'infinito, oltre un limite che non esiste piú. Marcell Jacobs ha regalato a tutti gli italiani un momento sportivo indimenticabile, che porta il nostro Tricolore a brillare dove non eravamo mai riusciti. A loro modo anche il trionfo di Tamberi nel salto in alto e il possibile exploit di Vanessa Ferrari nella ginnastica artistica meritano una citazione, ma vincere nella gara delle gare polverizza realmente qualsiasi possibile confronto. Ecco allora le 15 medaglie d'oro piú iconiche nella nostra storia olimpica. Dal 1960 ad oggi abbiamo vissuto veramente un'infinitá di imprese leggendarie.

Livio Berruti - 200 metri - Roma 1960

La gara della vita, la migliore della carriera, a soli 21 anni. Ai Giochi olimpici del 1960 Berruti corse le semifinali in 20"5, uguagliando il record mondiale della specialità. E nella finale Livio, che correva indossando occhiali da sole, fermò nuovamente il cronometro sui 20"5, sconfiggendo gli statunitensi, favoriti della vigilia, e aggiudicandosi la medaglia d'oro. Uno scatto favoloso.

Livio Berruti taglia il traguardo e vince l'oro nei 200m alle Olimpiadi di Roma 1960 Credit Foto Imago

Nino Benvenuti - Boxe - Roma 1960

Alle Olimpiadi di "casa", Benvenuti, convinto dal nuovo responsabile della Nazionale Natale Rea, si presenta dimagrito di cinque chili per combattere nei pesi welter.. Pur debilitato dalla dieta, domina sin dai primi turni, vincendo sempre con il verdetto unanime di 5:0. Batte il futuro campione d'Europa della categoria Jean Josselin, il futuro campione del mondo dei superwelter Ki-soo Kim, il bulgaro Shishman Mitsev e il britannico James Lloyd. E in finale mette al tappeto il sovietico Jurij Radonjak. Un trionfo completo, l'unico oro nei pesi welter per l'Italia alle Olimpiadi.

Nino Benvenuti Credit Foto Getty Images

Pietro Mennea - 200 metri - Mosca 1980

Dal record del mondo all’oro olimpico in dieci mesi. Quei 200 metri alle Olimpiadi di Mosca consegnarono al mito la Freccia del Sud, campione olimpico vent’anni dopo Livio Berrutti. Una gara indimenticabile. La partenza lenta e una curva macchinosa lo portarono al rettilineo finale in settima posizione. Poi la leggendaria rimonta, in ottava corsia, a riprendere uno a uno tutti i suoi rivali. Per ultimo l’inglese Wells, colui che l’aveva bruciato allo start, battezzato sulla linea traguardo.

Sara Simeoni - Salto in alto - Mosca 1980

Prima di lei, l’unica donna italiana ad aver vinto un oro olimpico era stata Ondina Valla nel 1936. Arrivò a Mosca da favorita, con il record del mondo realizzato due anni prima e bissato nel successo europeo del 1979. Una situazione che rese le sue gambe molto pesanti in qualificazione, dove non diede una grande impressione. Ma nel giorno decisivo, sotto la pioggia, fu imbattibile. Vinse con 1.97 e in regime di boicottaggio intonò “Viva l’Italia” sul podio.

Alberto Cova - 10000 metri - Los Angeles 1984

Il titolo olimpico da grande favorito, dopo essersi laureato campione d'Europa e del mondo. Cova completa il magico tris nell'Olimpiade americana con una gara epica, in rimonta, allungando solo nel finale. Resta quello l'unico oro azzurro nei 10000 metri ai Giochi Olimpici. Un eroe del mezzofondo, per sempre immortalato nella storia dell'atletica italiana.

Alberto Cova Credit Foto Eurosport

Klaus Dibiasi - Tuffi - Montreal 1976

Tre ori consecutivi nella piattaforma da 10 metri. Cittá del Messico 1968, Monaco 1972 e, appunto, Montreal 1976. In quest'ultima edizione, dove fu anche alfiere della squadra italiana nella cerimonia di apertura dei Giochi, totalizzò ben 600 punti, record mondiale e olimpico, mettendo a referto una clamorosa rimonta all'ultimo tuffo contro un giovanissimo Greg Louganis.

Fratelli Abbagnale - Canottaggio - Seoul 1988

Tra le tante imprese, merita una menzione a parte il due con dei fratelli Giuseppe e Carmine. L'equipaggio italiano vinse l'oro sconfiggendo il temuto armo inglese composto da Sir Stephen Redgrave, considerato il più forte canottiere della storia, e Andy Holmes, che finirono addirittura in terza posizione, preceduti dalla Germania. Un finale di gara entusiasmante, il bis olimpico a quattro anni di distanza da Los Angeles, una clip indimenticabile.

Settebello - Pallanuoto - Barcellona 1992

Il mito del Settebello al suo apice. Allenato dal mitico Ratko Rudić, la Nazionale italiana inizia la conquista del Grande Slam proprio con l'oro alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992. Il cammino dell'Italia passa per tre vittorie (contro Paesi Bassi, Cuba e Grecia) e due pareggi (con Ungheria e Spagna) nel girone preliminare; in semifinale supera la Squadra Unificata per 9-8 e in finale ritrova i padroni di casa della Spagna, che batte 9-8 con gol decisivo al terzo supplementare di Ferdinando Gandolfi. Brividi ancora oggi.

Settebello 1992 Credit Foto Eurosport

Jury Chechi – Anelli – Atlanta 1996

Era il favorito già per Barcellona 1992, ma la rottura del tendine d’Achille gli precluse la possibilità di partecipare. Così Jury Chechi si rimboccò le maniche e, rimessosi in forma, si concentrò sugli anelli. Fece bene, perché ad Atlanta 1996 fu re indiscusso e il suo esercizio è ancora oggi uno spettacolo per gli occhi: un oro meritatissimo a consacrare quello che tutti oggi conosciamo come il Signore degli Anelli.

Jury Chechi Credit Foto Eurosport

Domenico Fioravanti - Nuoto - Sydney 2000

La doppietta più incredibile di sempre. Fioravanti in Australia vince l'oro sia nei 100 che nei 200 metri rana, diventando l'unico nuotatore della storia italiana a vantare almeno due ori olimpici. Uno stato di grazia impressionante, un dominio talmente netto da cambiare l'intera carriera di Domenico. Entrare nell'immortalitá sportiva in questo modo è per pochi eletti.

Domenico Fioravanti Olimpiadi Credit Foto From Official Website

Stefano Baldini – Maratona – Atene 2004

Ci può essere qualcosa di più iconico della maratona vinta sul percorso della corsa storica di Fidippide da Maratona ad Atene? Nel 2004 Stefano Baldini riesce in questa impresa, stabilendo il record proprio su quel tracciato ed entrando da solo nello stadio, tra gli aplausi del pubblico locale. Se poi si considera che Baldini all’epoca aveva già 37 anni, l’impresa assume un sapore ancora più epico.

Athens 2004 Marathon Stefano Baldini Credit Foto LaPresse

Paolo Bettini - Ciclismo - Atene 2004

2004, le Olimpiadi tornano nella loro culla. Ad Atene c’è un caldo infernale e all’ombra del Partenone si snoda il circuito della prova in linea di ciclismo. Sulla salita del Licabetto, Paolo Bettini ha una gamba esagerata e stacca tutti i grandi favoriti. Tutti tranne l’insospettabile portoghese Paulinho. Il Grillo prova in tutti modi a levarsi di torno quella scomoda compagnia senza successo. È arrivo a due in volata e il suo avversario lo attacca mentre lui è girato. Niente panico: Bettini rimonta, salta il rivale e può esultare. Apoteosi italiana (e livornese) con l’oro di Aldo Montano nel primo giorno di quei Giochi.

Bettini oro olimpico Credit Foto Allsport

Valentina Vezzali - Scherma -Pechino 2008

Il tris che entra nella leggenda. Valentina in Cina vince la medaglia d'oro, battendo 6-5 nella finale di fioretto individuale la coreana Nam Hyun-Hee, e supera così Giovanna Trillini nella classifica degli atleti italiani che hanno vinto più medaglie d'oro ai Giochi olimpici. Con questo terzo sigillo diviene anche l'unica atleta italiana ad aver vinto tre medaglie d'oro consecutive nella stessa disciplina alle Olimpiadi. Un primato che rimarrá a lungo.

Vezzali Olimpiadi 2008 Credit Foto Allsport

Federica Pellegrini - Nuoto - Pechino 2008

Quando Federica è diventata "divina". Nei 200 stile libero, la sua gara, nell'Olimpiade cinese la Pellegrini è salita sul gradino più alto del podio, precedendo di pochi centesimi la slovena Sara Isaković in 1'54"82 e ritoccando ancora una volta il suo stesso record del mondo. Si tratta del primo e unico oro femminile olimpico del nuoto. Un'impresa epica.

Pellegrini Pechino 2008 Credit Foto Allsport

Marcell Jacobs - Atletica - Tokyo 2020

I 100 metri piani all'Olimpiade. Nessun italiano era mai riuscito ad arrivare in finale. Marcell ha stampato un 9''80 clamoroso (nuovo record europeo) e si è addirittura preso una medaglia d'oro dal peso specifico infinito. L'Italia trionfa nella gara delle gare, all'Olimpiade, contro ogni pronostico, ben oltre ogni possibile previsione. Un colpo di magia che resterá per sempre.

