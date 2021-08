Certi trionfi sportivi meritano una celebrazione con tutti i crismi. Anche quella più illustre di tutte. Per cui è inevitabile che anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, abbia voluto congratularsi in prima persona con Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi per le due storiche medaglie d’oro conquistate oggi ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il primo nei 100 metri piani, il secondo nel salto in alto. Due pagine di storia dello sport italiano. Il Capo dello Stato ha scritto subito un messaggio ai nostri due campioni nel quale sottolinea "grande apprezzamento e soddisfazione. Questi successi nell’atletica conferiranno significato ancora maggiore a quell’appuntamento che avremo al Quirinale. Le parole non bastano e neanche servono. Avete vinto due ori che valgono la storia e la riscrivono, facendo brillare lo sport italiano nel firmamento olimpico”.

Tokyo 2020 Italia alle Olimpiadi con 384 azzurri, battuto il record di Atene 2004 05/07/2021 A 08:34

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

L'Italia alle Olimpiadi estive: tutti gli ultimi portabandiera

Tokyo 2020 Tokyo 2020, le gare di lunedì 2 agosto e dove vederle 5 ORE FA