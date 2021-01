"Giochi da ragazze" è la giornata tipo di otto campionesse italiane che, intervistate da Valentina, sveleranno i segreti del loro successo e i loro sogni a forma di medaglia. E sarà proprio la Marchei a fare esperienza diretta delle loro discipline, cimentandosi fra regole e pratiche, tuffi e assalti, pugni e schiacciate. Con Federica Pellegrini (nuoto), Paola Egonu (pallavolo), Rossella Fiamingo (scherma), Alessia Trost(salto in alto), Giorgia Villa (ginnastica artistica), Irma Testa (pugilato), Odette Giuffrida (judo) e Jessica Rossi(tiro al volo), Giochi da Ragazze è un format nuovo, istruttivo e divertente, prodotto da Eurosport Italia per la valorizzazione dello sport a Cinque Cerchi. Un viaggio nell’Italia dello sport al femminile. Un’immersione totale nei valori delle discipline olimpiche per avvicinare in modo del tutto innovativo il pubblico al mondo dello sport, dimostrando che chiunque può provare a esaudire i propri sogni con voglia, passione e pure un pizzico di follia.