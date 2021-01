"Giochi da ragazze" è la giornata tipo di otto campionesse italiane che, intervistate da Valentina, sveleranno i segreti del loro successo e i loro sogni a forma di medaglia. E sarà proprio la Marchei a fare esperienza diretta delle loro discipline, cimentandosi fra regole e pratiche, tuffi e assalti, pugni e schiacciate. Con Federica Pellegrini (nuoto), Paola Egonu (pallavolo), Rossella Fiamingo (scherma), Alessia Trost(salto in alto), Giorgia Villa (ginnastica artistica), Irma Testa (pugilato), Odette Giuffrida (judo) e Jessica Rossi(tiro al volo), Giochi da Ragazze è un format nuovo, istruttivo e divertente, prodotto da Eurosport Italia per la valorizzazione dello sport a Cinque Cerchi. Un viaggio nell’Italia dello sport al femminile. Un’immersione totale nei valori delle discipline olimpiche per avvicinare in modo del tutto innovativo il pubblico al mondo dello sport, dimostrando che chiunque può provare a esaudire i propri sogni con voglia, passione e pure un pizzico di follia.

E nell'ottava (che potete rivedere ONDEMAND su Eurosport Player - trovate il video in fondo all'articolo - o in alternativa in replica su Eurosport 1 - sotto le programmazione - e su TIM VISION), Paola Egonu ci racconta qualcosa di più su di sé e sulla sua prima esperienza olimpica.

Questi alcuni passaggi della bella intervista a Paola, che ci racconta del suo essere campionessa nello sport e nel messaggio che lancia ai più giovani.

"Per me è un piacere essere un esempio per i giovani: non è solamente quello che mostro in campo, ma il messaggio che ho provato a mandare. Il fatto di essere se stessi, di non dubitare mai di ciò che si sente perché è sempre la strada migliore da seguire"

Paola ricorda la sua prima esperienza olimpica con amarezza, ma è convinta che a Tokyo si possa fare meglio, come squadra non come singolo.

A Rio non eravamo pronte, non ho un bel ricordo: c'era ancora un cambio di generazione in atto, c'erano giocatrici più esperte abituate con altre giocatrici, in un'estate non siamo riuscite a creare la giusta chimica. A Tokyo vorrei vivere un'esperienza unica, bella, avere un unico obiettivo tutte insieme. LA SQUADRA, L'OBIETTIVO. Non ho nessuna aspettativa, voglio vivere tutto al 100%.

