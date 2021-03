Un argomento già trattato nelle scorse settimane. A riprenderlo è una personalità molto importante nel mondo dello sport azzurro: il presidente della Federazione Italiana NuotoFondamentale, per lui, e per molti tecnici e addetti ai lavori,assolutamente il prima possibileai Giochi Olimpici di Tokyo . Le sue parole all’ANSA: “Gli atleti azzurri che rappresentano l’Italia vanno tutelati in vista delle Olimpiadi di Tokyo : allenarsi duramente e incorrere nel contagio da Covid negli ultimi mesi di preparazione sarebbe uno smacco”.

Prosegue, facendo un appello anche al Presidente del Consiglio: “Sono poche centinaia gli atleti che possono ambire a competere a Tokyo e vaccinarli subito darebbe loro pari opportunità con quelli di altri Paesi che già stanno vaccinando i propri campioni per salvaguardarli dal rischio di contagio. Le liste di chi ha diritto al vaccino vanno certamente rispettate per proteggere appieno i più bisognosi ma il Presidente Draghi, responsabile del Governo per lo Sport, dovrebbe ritenere un interesse nazionale consentire agli atleti ‘ambasciatori’ azzurri di rappresentare il Paese nel pieno delle forze, per conquistare magari l’ambita medaglia e ancor di più far sentire al mondo l’Inno di Mameli”.