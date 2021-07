Mentre i Giochi di Tokyo 2020 avanzano a pieno regime continua, purtroppo, a diffondersi in modo pericoloso il Covid-19 nella terra del Sol Levante. La notizia dell’ultima ora è tra le più allarmanti. Nel villaggio Olimpico sono risultati infatti positivi al tampone ben 12 addetti alla sicurezza. Una notizia certamente non confortante, riportata da la Gazzetta dello sport nel primissimo pomeriggio di mercoledì 28 luglio.

Ad altri 38 agenti è stato, come ovvio che capiti in queste situazioni, imposto l’isolamento domiciliare. Sembra inoltre che tutte le personalità coinvolte, in tutto una cinquantina, siano la metà di un team facente parte della provincia di Hyogo, ingaggiato proprio per garantire la massima sicurezza agli atleti all’interno dei propri alloggi.

Tokyo 2020 Italia alle Olimpiadi con 384 azzurri, battuto il record di Atene 2004 05/07/2021 A 08:34

La crescita dei contagi in Giappone, secondo l’agenzia di stampa locale Kyodo, è attribuibile alla variante Delta, e sta contribuendo a una risalita anche nel numero di ospedalizzazioni. I casi sono sempre più in aumento: ad oggi si contano ben 3.177 nuovi positivi nella sola Capitale, per raggiungere quasi quota 8.000 in tutta la Nazione.

Malgrado questa tensione i Giochi andranno comunque avanti, come confermato per l’ennesima volta da Yoshihide Suga, il Primo Ministro del Governo giapponese.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

L'Italia alle Olimpiadi estive: tutti gli ultimi portabandiera

Tokyo 2020 Tifone, Pellegrini e le prime medaglie a Casa Italia UN' ORA FA