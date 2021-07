Thomas Bach ha tenuto un toccante discorso in occasione della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Presidente del CIO ha preso la parola prima che l’Imperatore Naruhito dichiarasse ufficialmente aperti i Giochi. Il tedesco, numero 1 dello sport internazionale, si è soffermato sull’importanza di questa rassegna a cinque cerchi, toccando gli aspetti di inclusione, diversità, non discriminazione, prendendo spunto da quanto è successo nell’ultimo anno e mezzo, durante il quale la pandemia ha tenuto divise persone e Nazioni. La solidarietà sarà la ricetta per il prossimo futuro e per tornare più forte, tutti insieme come vuole l’aggiunta fatta pochi giorni fa al motto olimpico. Ha elogiato la proverbiale perseveranza del pubblico giapponese.

"Priorità assoluta garantire salute e sicurezza di tutti"

Thomas Bach ha incominciato in questo modo: "Finalmente è arrivato il momento. Gli atleti dei Comitati Olimpici Nazionali di tutto il globe e il CIO Refugee Olympic Team si sono uniti per Giochi Olimpici davvero senza precedenti. Questi Giochi saranno diversi a causa del coronavirus. Ecco perché la nostra priorità assoluta è garantire la salute e la sicurezza di tutti in questi posticipati Giochi Olimpici: gli atleti e tutti i partecipanti e, naturalmente, i nostri gentili ospiti, i giapponesi. Durante questi tempi difficili per tutti noi, apprezziamo particolarmente il supporto dei media e delle emittenti detentrici dei diritti: è solo grazie a voi che la magia di questi Giochi Olimpici è condivisa con un pubblico globale. Gli atleti olimpici stanno inviando un clamoroso messaggio di speranza al nostro fragile mondo".

"Dai Giochi messaggi di resistenza, solidarietà e unità"

"La cerimonia - ha proseguito Bach - ha messo in evidenza questo messaggio olimpico di resilienza, solidarietà e unità di tutta l’umanità in superamento della pandemia. I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono una luce alla fine di questo tunnel buio. I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono possibili solo grazie all’incredibile abilità dei nostri gentili ospiti, il popolo giapponese, per superare le avversità. Nei prossimi giorni, gli atleti ci ispireranno tutti con la loro eccellenza atletica. In tal modo, lo faranno esemplificano il vero significato di Più alto, più veloce, più forte - Insieme".

