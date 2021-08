Yelena Isinbayeva punta alla presidenza della Commissione degli atleti del Comitato Olimpico Internazionale. L’ex campionessa russa di salto in alto ha lanciato la sua candidatura ed ora dovrà vedersela contro la finlandese Emma Terho, ex giocatrice di hockey su ghiaccio. Chi vince succederà a Kirsty Coventry nel consiglio direttivo del CIO. Isinbayeva è uno dei membri russi all’interno del CIO e ha criticato apertamente la decisione della World Athletics di vietare la presenza della Russia (almeno con la bandiera ed il nome) durante le competizioni internazionali. Una decisione poi estesa anche ad altri sport e poi anche alle Olimpiadi con la presenza del team ROC.

Tokyo 2020 Tutti gli azzurri in gara il 6 agosto: quando e dove vederli 8 ORE FA

Terho è entrata a far parte della Commissione degli atleti e membro a pieno titolo del CIO durante le Olimpiadi invernali del 2018 a Pyeongchang e ha già ricoperto diversi ruoli di alto profilo all’interno del CIO. La finlandese fa parte della Commissione di coordinamento per i Giochi olimpici invernali del 2022 a Pechino e della Commissione del programma olimpico.

In questo momento Emma Terho pare essere in vantaggio nei confronti di Isinbayeva, ma la battaglia è ancora apertissima in vista del voto ufficiale.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

SPORT EXPLAINER: Salto con l'asta

Tokyo 2020 Alla scoperta di Tokyo, tra metro infinite e pranzi con sukiyaki 10 ORE FA