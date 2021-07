Giochi Olimpici

Olimpiadi, Tokyo 2020. Il meglio del giorno: dal volley al mitico Vito Dell'Aquila

GIOCHI OLIMPICI - Prima giornata di medaglie e subito tante emozioni per gli italiani: due medaglie, una d'oro e una d'argento, per Vito Dell'Aquila e Luigi Samele. Medaglie ma non solo: anche il volley maschile ci ha dato grandi soddisfazioni.

00:02:09, 13 minuti fa