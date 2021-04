Si è da poco conclusa la Giunta Nazionale del Coni, con ovviamente il capo dello sport italiano Giovanni Malagò a dirigere le operazioni.

Il presidente del Coni ha poi rilasciato delle dichiarazioni al termine, riportate dall’ANSA: “Noi ogni giorno facciamo presente che la situazione è oggettivamente in termini sportivi, sociali ed economici non più sostenibile” riferendosi alle riaperture. Prosegue: “Tutte le istituzioni del Paese: il Governo, la stessa Vezzali, tutti hanno riconosciuto questo periodo di dolore e di allarme totale. Ho visto la percentuale di ASD che rischiano di non riaprire, questo per noi è grave”.

Poi occhi puntati sulle prossime Olimpiadi di Tokyo: “Penso veramente che a Tokyo vedremo dei risultati insospettati e insospettabili in tante discipline. E sono convinto che avremo una medaglia in più di Rio”.

Nel dettaglio: “Quasi tutte le competizioni hanno riservato delle sorprese, sono pochissime le situazioni in cui il favorito ha vinto, e perché non deve essere così anche a Tokyo? Il mio auspicio e convinzione è che noi faremo meglio di Rio, con la preghiera e la speranza che più le medaglie si concentrino sull’oro e più avremo un giudizio positivo”.

Malagò: "Tokyo 2020 a rischio per coronavirus? Il CIO non prevede nessun cambio di programma"

