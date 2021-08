Un gruppo di 49 atleti australiani di rientro a Sydney si è reso protagonista di un episodio spiacevole durante il volo di ritorno, tanto da far redigere un reclamo ufficiale alla Japan Airlines. I dirigenti australiani hanno chiesto ufficialmente scusa per quanto successo a bordo. Persone presenti raccontano di quantità ingenti di birre bevute nelle 9 ore di volo, cori ininterrotti e una toilette resa praticamente inutilizzabile. "La compagnia ha confermato che alcuni dei nostri atleti si sono ubriacati senza dare ascolto alle richieste del personale di bordo, recando inoltre non poco disturbo agli altri passeggeri" - afferma Ian Chesterman, portavoce del Comitato Olimpico Australiano -. "Un comportamento inqualificabile. Sono furioso per quanto accaduto, perché un gruppo di persone comportandosi così ha gettato fango su tutta la delegazione del nostro Paese”. Il dito sarebbe puntato in particolare contro i rugbisti, tra i più molesti. "Verranno presi provvedimenti molto seri", l'avvertimento finale.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Tokyo 2020 MERCATO DEL SUSHI E SHIBUYA, ALLA SCOPERTA (FINALMENTE) DI TOKYO UN' ORA FA

L'AUSTRALIA GIOISCE PER L'ORO NEL 470 MASCHILE: RIVIVI L'ARRIVO

Tokyo 2020 ORO FANTASTICO DALLA PISTA, DELUDONO GLI SPORT DI SQUADRA 2 ORE FA