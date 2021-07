In Giappone è scattato in poche ore lo stato d'emergenza a causa dell'innalzamento dei contagi di Covid-19. Le nuove misure di sicurezza avranno validità fino al 22 agosto, ha annunciato il primo MInistro Yoshihide Suga.

"Prendendo in considerazione l'effetto delle varianti del coronavirus e per non lasciare che i contagi si diffondano nuovamente nel resto del Paese, dobbiamo rafforzare le nostre contromisure", ha spiegato Suga.

Tokyo 2020 Tokyo in stato di emergenza: Giochi a rischio porte chiuse 4 ORE FA

È degli ultimi minuti l'ufficialità: conseguentemente alle nuove regole imposte dallo stato d'emergenza, il pubblico non avrà accesso alle Olimpiadi. L'ha confermato il Ministro dello Sport Tamayo Marukawa.

La decisione è stata presa proprio quest'oggi, a due settimane prima dell'avvio della manifestazione, con l'arrivo a Tokyo del presidente del CIO Thomas Bach.

Masomah Ali Zada: scappata dall'Afghanistan, ora a Tokyo con la squadra degli atleti rifugiati

Tokyo 2020 Tokyo in stato di emergenza: Giochi a rischio porte chiuse 4 ORE FA