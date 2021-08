La medaglia d'nella gara a inseguimento di ciclismo su pista firmata dal quartetto composto daregala alla spedizione azzurra un altro record in questa edizione dei Giochi che rimarrà indimenticabile: per l'Italia, infatti, si tratta della 12esima giornata di fila - dall'inizio delle Olimpiadi - conclusa con almeno una medaglia conquistata . Un record assoluto nella storia sportiva del nostro Paese: il precedente primato era stato infatti stabilito ad Atlanta 1996, quando l'Italia era riuscita a salire sul podio almeno una volta nelle prime 11 giornate. Il merito di eguagliare la striscia olimpica di 25 anni fa era toccato a Ruggero Tita e Caterina Banti , i due velisti medaglia d'oro nella classe di catamarani volanti Nacra 17.

Il primo azzurro in ordine cronologico a conquistare una medaglia a Tokyo 2020 era stato Luigi Samele , argento nella prova di sciabola individuale di scherma. Era sabato 24 luglio e da quel giorno in poi i podi italiani hanno avuto una crescita esponenziale, al punto che oggi possiamo festeggiare la cifra tonda (30). Le giornate più prolifiche finora sono state quelle del 26, 29 e 31 luglio, tutte e tre chiuse con 4 medaglie all'attivo. Il primato dei giorni consecutivi a medaglia si abbina a un altro numero molto dolce per noi italiani: i nostri atleti, infatti, hanno già conquistato un numero complessivo di medaglie superiore rispetto alle ultime due edizioni dei Giochi di Londra 2012 e Rio 2016, così come il numero di bronzi (15) non ha eguali. Il record assoluto di medaglie italiane conquistate in una singola edizione delle Olimpiadi è di 36 (Los Angeles 1932 e Roma 1960). E alla fine di Tokyo 2020 mancano ancora 4 giorni...Coraggio Italia, avanti così.