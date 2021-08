Il primo azzurro in ordine cronologico a conquistare una medaglia a Tokyo 2020 era stato Luigi Samele , argento nella prova di sciabola individuale di scherma. Era sabato 24 luglio e da quel giorno in poi i podi italiani hanno avuto una crescita esponenziale, al punto che oggi siamo già arrivati a 35. La giornata più prolifica diventa quella di giovedì 5 agosto, chiusa con ben 5 medaglie. Il primato dei giorni consecutivi a medaglia si abbina a un altro numero molto dolce per noi italiani: i nostri atleti, infatti, hanno già conquistato un numero complessivo di medaglie superiore rispetto alle ultime due edizioni dei Giochi di Londra 2012 e Rio 2016, così come il numero di bronzi (18) non ha eguali. Il record assoluto di medaglie italiane conquistate in una singola edizione delle Olimpiadi è di 36 (Los Angeles 1932 e Roma 1960). E alla fine di Tokyo 2020 mancano ancora 3 giorni...Coraggio Italia, avanti così.