La settimana di apertura dei Giochi Olimpici ha visto un numero record di spettatori godersi ogni momento di Tokyo 2020 attraverso le piattaforme digitali di Discovery in Europa*. Il desiderio del pubblico di personalizzare la propria esperienza, scegliendo se guardare l’eroe nazionale o la disciplina sportiva preferita, ha portato, nella prima settimana dei Giochi, un incremento tale di nuovi abbonamenti digitali da raddoppiare già nella prima settimana il totale delle sottoscrizioni dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018.

Quasi tre quarti del miliardo di minuti di streaming di contenuti olimpici è stato guardato attraverso discovery+ e i servizi di abbonamento Eurosport durante la prima settimana, circa 18 volte di più rispetto allo stesso periodo di PyeongChang 2018.

Grazie all'approccio di distribuzione multipiattaforma che Discovery ha scelto di sperimentare in tutta Europa (FTA, PayTV e Direct to Consumer), più di 275 milioni di spettatori hanno avuto la possibilità di godersi ogni momento dei Giochi fino ad adesso. Tra questi, più di 100 milioni hanno usufruito dei servizi di copertura di Discovery in TV e in digitale, e altri 175 milioni attraverso gli accordi di sublicenza di Discovery con le emittenti partner in chiaro in tutta Europa. Gli ascolti totali dei Giochi Olimpici verranno comunicati soltanto al termine della competizione.

Tokyo 2020 La festa del nuoto a Tokyo con i ragazzi della staffetta 4 ORE FA

A dimostrazione del successo, inoltre, si registra anche una share importante per la televisione lineare su tutti i mercati nordici, dove Discovery detiene i diritti per le sue reti in chiaro. Tra i numeri più interessanti, 78% di share in Norvegia (partita di pallamano, Spagna contro Norvegia); 67% in Svezia (partita di calcio, Svezia contro Australia); e 60% in Svezia (nuoto).

Jean-Briac Perrette, President & CEO, Discovery International, ha affermato "I Giochi Olimpici sono il più grande evento globale, vanno ben oltre lo sport e non raggiungono soltanto il pubblico sportivo tradizionale. Se si guarda ai risultati della prima settimana, è chiaro che le Olimpiadi hanno portato tantissimi spettatori nuovi e diversi sulle nostre piattaforme. I Giochi di Tokyo coinvolgono un numero di utenti digitali mai visto prima, e siamo entusiasti che così tanti fan in tutta Europa si stiano appassionando grazie a discovery+”

Anche Eurosport.com e le sue molteplici versioni per i mercati locali ha visto un'audience giornaliera da record, con una reach tre volte superiore allo stesso periodo di PyeongChang 2018. L'interesse per le Olimpiadi ha segnato un mese incredibile per Eurosport.com a luglio, con 54 milioni di utenti unici sulla piattaforma.

Tokyo 2020 Tokyo 2020, le gare di martedì 3 agosto e dove vederle 18 ORE FA