Olimpiadi, Tokyo. Surf, pesi e tiro con Fioravanti, Bacosi, Zanni e Ruiu

GIOCHI OLIMPICI - Il nostro Massimiliano Rosolino oggi è alle prese con le interviste ai protagonisti delle Olimpiadi: Fioravanti, Zanni, Bacosi, Ruiu come non li avete mai visti in questo episodio di Tokyo Insider.

00:01:41, un' ora fa