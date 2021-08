Giochi Olimpici

OLIMPIADI, TOKYO. VANESSA FERRARI DA SOGNO, GLI INNI PER TAMBERI E JACOBS

GIOCHI OLIMPICI - L'Italia non si fa mancare la medaglia anche in questo lunedì 2 agosto: ad aggiungerla al medagliere olimpico azzurro è una strabiliante Vanessa Ferrari, capace di chiudere in seconda posizione e di aggiudicarsi un argento storico nel corpo libero.

00:02:38, 38 minuti fa