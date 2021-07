Giochi Olimpici

Olympics moments : ecco perchè non bisogna mai mollare! Top 10 degli atleti più determinati

Spesso ci imbattiamo in situazioni che sembrano più grandi di noi, in scogli che ci sembrano insormontabili. Cosa succede se tali difficoltà si incontrano sul palcoscenico delle Olimpiadi? Questi atleti ci insegnano che c'è valore nel non arrendersi mai e lottare fino alla fine.

00:05:16, 02/01/2020 A 17:27