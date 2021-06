Giochi Olimpici

Tokyo 2020, -50 giorni: siete pronti per la cerimonia d'apertura?

Tokyo 2020 - I Giochi Olimpici si avvicinano, ormai manca poco più di un mese all'inizio e noi non vediamo l'ora. E voi? Eurosport è Home of the Olympics!

