Giochi Olimpici

Tokyo 2020, Accesa la Torcia Olimpica a Fukushima

Tokyo 2020 - In una cerimonia sotto tono per l'assenza del pubblico, la Torcia Olimpica è stata accesa a Fukushima e ora intraprenderà il suo viaggio di mano in mano, fino ad arrivare alla cerimonia di apertura, dove trasferirà le sue fiamme al braciere olimpico di Tokyo 2020.

00:00:18, 3 ore fa