L'85% degli atleti e di tutti coloro che vivranno nel villaggio olimpico, oltre a tutti i membri del Cio e dello staff, saranno vaccinati o immuni. È quanto annunciato dal presidente del Cio, Thomas Bach, dopo l'incontro col premier giapponese Yoshihide Suga in vista dei Giochi di Tokyo.

Tokyo città preparata

"Il comitato organizzatore ha fatto un lavoro fantastico nel preparare questi Giochi, facendo di Tokyo la città più preparata di sempre a ospitare un'Olimpiade. Il Cio è sulla stessa barca e stiamo remando tutti nella stessa direzione. Questi Giochi saranno seguiti da miliardi di persone in tutto il mondo e potranno ammirare quello che il popolo giapponese ha ottenuto nonostante le circostanze difficili".

Tokyo 2020 Discovery+ e non solo: ecco dove guardare tutte le Olimpiadi 21 ORE FA

Dal premier Suga l'auspicio che tutte le persone che verranno a Tokyo rispetteranno in pieno le misure anti-Covid adottare per l'evento. "Non porteremo alcun rischio per la popolazione giapponese, la cerimonia d'apertura sarà un messaggio forte di unità e solidarietà in questi momenti difficili per il Giappone e il mondo intero".

La cancellazione dei Giochi non è mai stata un'opzione reale per noi: il Cio non abbandonerà mai gli atleti e una cancellazione avrebbe comportato la perdita di un'intera generazione di atleti".

Niente spettatori

"Decisione presa col cuore pesante ma al primo posto c'è la sicurezza di tutti. Ci sarebbe piaciuto avere tutti gli impianti pieni e che gli atleti avessero tutto il supporto che gli spettatori possono offrire. Sfortunatamente sono abituati a competere senza pubblico ma ad ogni modo, anche a porte chiuse, abbiamo assistito a incredibili performance in tutti gli sport".

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Tokyo 2020 Tokyo, Malagò: "Delegazione più numerosa di sempre" IERI A 22:19