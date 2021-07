La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 andrà in scena venerdì 23 luglio (ore 13.00 italiane, in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi). Dopo l’accensione della torcia olimpica, il pronunciamento del giuramento di atleti/allenatori/giudici e il discorso di apertura, un altro momento saliente sarà rappresentato dalla sfilata delle Nazioni partecipanti. Le delegazioni dei vari Paesi si succederanno una dopo l’altra all’interno dello Stadio Olimpico, in un corteo che come sempre segnerà la storia non soltanto dei Giochi ma di tutto lo sport a livello internazionale.

Come da tradizione, la parata sarà aperta dalla Grecia in quanto culla dell’olimpismo. A chiudere, invece, come altra abitudine ormai diventata consueta, sarà il Paese ospitante, in questo caso il Giappone. L’ordine di sfilata della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 è stato determinato dall’ordine “alfabetico” dei Paesi nella lingua nipponica (il termine è volutamente tra virgolette perché non si può propriamente definire tale visto che si utilizzano i kanji). L’Italia, i cui portabandiera saranno Elia Viviani e Jessica Rossi, uscirà per 18esima: sarà presente una parte dei 385 azzurri qualificati a questa kermesse.

Il nostro Paese sfilerà dunque nella prima parte del pomeriggio e non bisognerà aspettare moltissimo per ammirare i nostri portacolori. Sfileranno ben 206 delegazioni (204 Nazioni)! Da segnalare che due potenze come USA e Francia sono terzultima e penultima, proprio prima del Giappone. Assente la Russia a causa della nota squalifica, i suoi atleti sfideranno sotto la bandiera a cinque cerchi nell’ultima parte della parata. Di seguito l’ordine di uscita delle varie Nazioni per la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021.





