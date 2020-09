In attesa di sapere se davvero i Giochi 2020 verrano disputati a Tokyo nel 2021 (la decisione finale è attesa nel giro di un mese), ecco una novità importante in chiave Olimpiadi: gli atleti che gareggeranno ai Giochi Olimpici e Paralimpici saranno molto probabilmente esenti dalle restrizioni all’ingresso in Giappone attualmente in vigore. A rivelarlo sono i media giapponesi, in primis il Japan Times.