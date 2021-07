Il Covid-19 resta la principale paura in vista delle ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo 2020. Il comitato organizzatore dei Giochi ha comunicato questa mattina che è stato riscontrato il primo caso di positività all’interno del villaggio olimpico.

Cresce dunque il timore per il rischio di nuovi contagi in un paese come il Giappone dove la campagna vaccinale è ancora molto indietro rispetto ad altre nazioni, come l’Italia per esempio. Il ceo di Tokyo 2020, Toshiro Muto, ha confermato che la persona coinvolta sarebbe un membro dell’organizzazione delle Olimpiadi proveniente dall’estero. Continua Muto:

"Non abbiamo alcuna informazione sul fatto che questa persona sia stata vaccinata o meno. Tutti i partecipanti ai Giochi saranno testati ogni giorno e se qualcuno risulterà positivo verrà isolato immediatamente a prescindere dal fatto che ci siano contatti stretti o meno”.

La presidente di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, ha assicurato:

"Stiamo facendo tutto il possibile per prevenire qualsiasi focolaio di Covid-19. Se dovessimo ritrovarci con un cluster, ci assicureremo di avere un piano in atto per rispondere”.

Il timore e la paura, purtroppo, saranno sentimenti presenti per le due settimane in cui si svolgono le Olimpiadi.

