Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Dopo il rinvio di un anno a causa dell’emergenza sanitaria, finalmente i Giochi potranno avere luogo nella capitale del Giappone. Ci aspetta una rassegna a cinque cerchi estremamente appassionante e avvincente, anche se l’evento sarà inevitabilmente influenzato dalla pandemia. Saranno protagonisti ben 33 sport (50 discipline), verranno messi in palio ben 339 titoli. Oltre 10000 atleti si fronteggeranno con l’obiettivo di mettersi al collo almeno una delle 1089 medaglie che verranno consegnate in poco più di due settimane di gara (in 72 specialità si assegneranno i doppi bronzi). Ci aspettano 19 giorni di gare, perché già mercoledì 21 e giovedì 22 luglio assisteremo ad alcuni incontri di calcio e softball.

Discovery +, Tim, Amazon, Dazn, Fastweb: dove guardare le Olimpiadi?

Discovery+. Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su Dal 23 luglio all’8 agosto ci si potrà finalmente godere i Giochi Olimpici Tokyo 2020, la 32esima edizione, minuto per minuto su. Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Tokyo 2020 Il calendario delle finali olimpiche: tutti gli eventi che assegnano medaglie 11/11/2019 A 12:45

Chi è già abbonato a Eurosport Player potrà guardare tutte le Olimpiadi Tokyo2020

Tutta la programmazione dei Giochi Olimpici Tokyo 2020, oltre che su Discovery +, sarà disponibile su TimVision che offrirà inoltre ai propri clienti in esclusiva, attraverso il TimVision Box, il canale in alta definizione Eurosport 4K, garantendo un’esperienza visiva unica delle migliori gare della manifestazione. Discovery+, inoltre, è già disponibile anche su Amazon Prime Video Channels. Gli abbonati Prime Video potranno scegliere di abbonarsi a discovery+ direttamente attraverso la piattaforma Prime Video. Discovery ha siglato un’intesa commerciale con Fastweb – main partner del Coni e dell’Italia Team - grazie alla quale tutti gli abbonati fibra e mobile di Fastweb hanno accesso gratuitamente per tre mesi a tutti i contenuti di discovery+, compresi quindi i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Su DAZN, invece, Eurosport trasmetterà live il meglio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 attraverso solamente i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Nuovi sport

Baseball/softball

Karate

Surf

Skateboard

Arrampicata

SPORT EXPLAINER: Arrampicata sportiva

La date di Tokyo per ogni sport

3x3 basket (luglio 24-28)

Tiro con l'arco (luglio 23-31)

Ginnastica artistica (luglio 24 - agosto 3)

Nuoto sincronizzato (agosto 2-7)

Atletica (luglio 30 - agosto 8)

Badminton (luglio 24 - agosto 2)

Baseball/softball (July 21 - August 7)

Beach volley (luglio 24 - agosto 7)

Boxe (luglio 24 - agosto 8)

Canoa slalom (luglio 25-30)

Canoa sprint (agosto 2-7)

Ciclismo BMX freestyle (luglio 31 - agosto 1)

Ciclismo BMX (luglio 29-30)

Ciclismo mountain bike (luglio 26-27)

Ciclismo strada (luglio 25-26; luglio 29)

Ciclismo pista (agosto 2-8)

Tuffi (luglio 25 - agosto 7)

Equitazione (luglio 24 - agosto 7)

Scherma (luglio 24 - agosto 1)

Calcio (luglio 21 - agosto 7)

Golf (30 luglio - agosto 2; agosto 5-8)

Pallamano (luglio 24 - agosto 8)

Hockey (luglio 24 - agosto 6)

Judo (luglio 24-31)

Karate (agosto 5-7)

Nuoto in acque libere (agosto 4-5)

Pentathlon moderno (agosto 5-7)

Ginnastica ritmica (agosto 6-8)

Canottaggio (luglio 23-30)

Rugby (luglio 26-31)

Vela (luglio 26 - agosto 4)

Tiro a segno (luglio 24 - agosto 2)

Skateboard (luglio 25-26; agosto 4-5)

Arrampicata (agosto 3-6)

Surf (luglio 25 - agosto 1)

Nuoto (luglio 24 - agosto 1)

Tennis tavolo (luglio 24 - agosto 6)

Taekwondo (luglio 24-27)

Tennis (luglio 24 - agosto 1)

Trampolino elastico (luglio 30-31)

Triathlon (luglio 26-27; luglio 31)

Pallavolo (luglio 24 - agosto 8)

Pallanuoto (luglio 24 - agosto 8)

Sollevamento pesi (luglio 24-28; luglio 31 - agosto 4)

Lotta (agosto 1-7)

Curiosità

Fuso orario

Il fuso orario del nostro Paese rispetto al Giappone è indietro di 7 ore rispetto al luogo di svolgimento delle gare. Pertanto, le gare inizieranno alle 2 di notte italiane (che sono le 9 del mattino per i giapponesi) e continueranno fino alle 15 (quando in Giappone saranno le 22).

Cerimonia di apertura

La cerimonia di apertura è attesa il 23 luglio alle 13 (orario italiano) allo stadio Nazionale di Tokyo. La tradizionale sfilata degli atleti da tutto il mondo prevede richiami alla cultura del Paese ospitante, mentre i Paesi vengono presentati in ordine alfabetico. Le uniche eccezioni sono per la Grecia, che sfila per prima in quanto culla delle Olimpiadi, e per il Giappone, che sfila per ultimo come Paese ospitante. Inoltre, novità di quest’edizione, il penultimo a sfilare sarà il prossimo Stato che ospiterà i Giochi, ossia la Francia. La cerimonia si concluderà con l’accensione del braciere olimpico da parte di un tedoforo che, per l’edizione di quest’anno, doveva essere la donna più anziana al mondo Kane Tanaka, 118enne. La donna ha però rinunciato a causa dell’aumento dei contagi di Covid e non è ancora noto chi la sostituirà.

Gli atleti italiani a Tokyo 2021

Si presenteranno con il pass in mano 384 gli atleti italiani in ben 36 discipline differenti. L’obiettivo è quello di difendere, e tentare di superare, le 28 medaglie conquistate a Rio de Janeiro nel 2016.

Il calendario delle finali di Tokyo 2020 giorno per giorno (orario italiano)

VENERDÌ 23 LUGLIO

13.00 Cerimonia d'apertura

SABATO 24 LUGLIO

01.30 Tiro a segno – Carabina 10 m femminile, Pistola 10 m maschile

04.00 Ciclismo su strada– Prova in linea maschile

06.50 Pesi– 49 kg femminile

07.15 Tiro con l'arco – Squadre miste

10.00 Judo– 48 kg femminile e 60 kg maschile

11.00 Scherma– Spada femminile e Sciabola maschile

12.00 Taekwondo– 49 kg femminile e 58 kg maschile

DOMENICA 25 LUGLIO

02.00 Skateboard - Street maschile

02.00 Tiro a segno – Pistola 10 m femminile e carabina 10 m maschile

03.30 Nuoto – 400 misti e 400 s.l. maschile; 400 misti e 4×100 s.l. femminile

06.00 Ciclismo su strada – Prova in linea femminile

06.45 Tiro con l’arco – Squadre femminile

08.00 Tuffi – Sincro 3 metri femminile

08.50 Pesi – 61 kg maschile 10.00 judo – 52 kg femminile e 66 kg maschile

11.00 Scherma – Fioretto femminile e spada maschile

12.00 Taekwondo – 57 kg femminile e 68 kg maschile

12.50 Pesi – 67 kg maschile

23.30 Triathlon – Gara maschile

LUNEDÌ 26 LUGLIO

02.00 Tiro a volo – Skeet femminile e skeet maschile

03.30 Nuoto – 100 farfalla femminile, 100 rana maschile, 400 s.l. femminile, 4×100 s.l. maschile

06.45 Tiro con l’arco – squadre maschile

07.00 Canoa slalom – C1 maschile

08.00 Mountain bike – Cross-country maschile

08.00 Tuffi – 10 m sincro maschile

10.00 Judo – 57 kg femminile e 73 kg maschile

11.00 Scherma – Sciabola femminile e fioretto maschile

12.00 Ginnastica artistica – Squadre maschile

12.00 Taekwondo – 67 kg femminile e 80 kg maschile

12.50 Pesi – 55 kg femminile

13.00 Tennistavolo – doppio misto, finale bronzo e oro

23.30 Triathlon – gara femminile

MARTEDÌ 27 LUGLIO

01.30 Canottaggio – Quattro di coppia femminile, quattro di coppia maschile

02.00 Tiro a segno – Carabina 10 m mista e pistola 10 m mista

03.30 Nuoto – 200 s.l. maschile, 100 dorso femminile, 100 dorso maschile, 100 rana femminile

06.00 Softball – finale per il bronzo

07.00 Canoa slalom – K1 femminile

08.00 Mountain bike – Cross-country femminile

08.00 Tuffi – 10 m sincro femminile

08.50 Pesi – 59 kg femminile

10.00 Equitazione – dressage a squadre

10.00 Judo – 63 kg femminile e 81 kg maschile 11.30 scherma – spada a squadre femminile

12.00 Taekwondo – +67 kg femminile e +80 kg maschile

12.45 Ginnastica artistica – gara a squadre femminile

12.50 Pesi – 64 kg femminile

13.00 Softball – finale per l’oro

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO

01.00 Surf – Gara maschile e gara femminile

01.30 Canottaggio – Doppio femminile, doppio maschile, 4 senza femminile, 4 senza maschile

03.30 Nuoto – 200 s.l. femminile, 200 farfalla maschile, 200 misti femminile, 1500 stile s.l. femminile, 4×200 s.l. maschile

04.30 Ciclismo su strada – Cronometro femminile e maschile

08.00 Tuffi – 3 m sincro maschile

10.00 Judo – 70 kg femminile, 90 kg maschile

10.30 Equitazione – Dressage individuale

10.30 Rugby a 7 – Torneo maschile, finale per il bronzo

11.00 Rugby a 7 – torneo maschile, finale per l’oro

11.30 Scherma – sciabola a squadre maschile

12.15 Ginnastica artistica – all-around maschile

12.50 Pesi – 73 kg maschile

13.45 Basket 3x3 – torneo femminile, finale per il bronzo

14.15 Basket 3x3 – torneo maschile, finale per il bronzo

14.55 Basket 3x3 – torneo femminile, finale per l’oro

15.25 Basket 3x3 – torneo maschile, finale per l’oro

GIOVEDÌ 29 LUGLIO

* Surf – Eventuali recuperi

01.30 Canottaggio – 2 senza femminile, 2 senza maschile, doppio p.l. femminile, doppio p.l. maschile

02.00 Tiro a volo – Trap maschile e trap femminile

03.30 Nuoto – 800 s.l. maschile, 200 rana maschile, 200 farfalla femminile, 100 s.l. maschile, 4×200 s.l. femminile

07.00 Canoa slalom – C1 femminile 10.00 judo – 78 kg femminile, 100 kg maschile

11.30 Scherma – Fioretto a squadre femminile

12.50 Ginnastica artistica – All-around femminile

13.00 Tennistavolo – singolare femminile, finale bronzo e oro

VENERDÌ 30 LUGLIO

* Surf – Eventuali recuperi

01.45 Canottaggio – Singolo femminile, singolo maschile, 8 femminile, 8 maschile

02.00 Badminton – Doppio misto, finale bronzo

02.00 Tiro a segno – Pistola 25 m femminile

03.00 Ciclismo bmx – Racing maschile e racing femminile

03.30 Nuoto – 200 rana femminile, 200 dorso maschile, 100 s.l. femminile, 200 misti maschile

05.00 Tennis – Doppio maschile, finale bronzo e oro

06.00 Trampolino elastico – Individuale femminile

07.00 Canoa slalom – k1 maschile

07.45 Tiro con l’arco – Individuale femminile

08.30 Badminton – Doppio misto, finale oro

10.00 Judo – +78 kg femminile, +100 kg maschile

11.30 Scherma – Spada a squadre maschile

12.00 Atletica – 10000 metri maschile

13.00 Tennistavolo – Singolare maschile, finale bronzo e oro

SABATO 31 LUGLIO

* Surf – Eventuali recuperi

00.30 Triathlon – Staffetta mista

03.30 Nuoto – 100 farfalla maschile, 200 rana femminile, 800 s.l. femminile, 4×100 misti mista

05.00 Tennis – Singolare maschile, finale per il bronzo, singolare femminile, finale bronzo e oro, doppio femminile, finale bronzo. doppio misto, finale bronzo

05.00 Tiro a segno – Carabina 3 posizioni femminile

05.00 Vela – Medal race: rs:x femminile, rs:x maschile

06.00 Trampolino elastico – Individuale maschile

07.45 Tiro con l’arco – Individuale maschile

08.50 Pesi – 81 kg maschile

09.30 Rugby a 7 – torneo femminile, finale bronzo e oro

10.00 Judo – squadre mista

11.00 Badminton – Doppio maschile, finale bronzo e oro

11.30 Scherma – Sciabola a squadre femminile

12.00 Atletica – Disco maschile, 4×400 mista, 100 metri femminile

12.50 Pesi– 96 kg maschile

DOMENICA 1 AGOSTO

* Surf – Eventuali recuperi

00.30 Golf – Torneo maschile, quarto giro

02.10 Atletica – Peso femminile

03.10 Ciclismo bmx – Freestyle park maschile e femminile

03.30 Nuoto – 50 s.l. maschile, 50 s.l. femminile, 1500 s.l. maschile, 4×100 misti femminile, 4×100 misti maschile

05.00 Tennis – Singolare maschile, finale oro. doppio femminile, finale oro. doppio misto, finale oro

05.00 Vela – Medal race: laser maschile, laser radial femminile

08.00 Tuffi – 3 m femminile

10.00 Ginnastica artistica – Finali di specialità: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche

11.30 Scherma – Fioretto a squadre maschile: finale per il bronzo e oro

12.00 Atletica – Alto maschile, triplo femminile, 100 metri maschile

13.30 Badminton – Singolare femminile, finale bronzo e oro

13.50 Pesi – 76 kg femminile

LUNEDÌ 2 AGOSTO

01.30 Tiro a segno – Pistola 25 m maschile e carabina 3 pos. maschile

02.00 Atletica – Lungo maschile, 100 ostacoli

05.00 Vela – Medal race: 49er fx femminile e maschile

06.00 Badminton – Doppio maschile, finale bronzo e oro

08.30 Ciclismo su pista – Sprint a squadre femminile

08.50 Pesi – 87 kg femminile

10.00 Ginnastica artistica – finali di specialità: anelli, corpo libero femminile, volteggio maschile

10.00 Equitazione: completo individuale e a squadre

11.15 Lotta 60 kg greco-romana, 130 kg greco-romana, 76 kg femminile

12.00 Atletica – disco femminile, 3000 siepi maschile, 5000 femminile

12.00 Badminton – singolare maschile, finale bronzo e oro

12.50 Pesi – +87 kg femminile

Letizia Paternoster, una delle punte di diamante della squadra femminile di ciclismo su pista Credit Foto Eurosport

MARTEDÌ 3 AGOSTO

02.00 Atletica – Lungo femminile, 400 ostacoli maschile

02.30 Canoa sprint – K1 200 metri femminile, c2 1000 metri maschile, k1 1000 metri maschile, k2 500 metri femminile

04.00 Boxe –57 kg femminile

07.30 Vela – Medal race: finn maschile nacra 17 misto

08.00 Tuffi – 3 m maschile

08.30 Ciclismo pista – Inseguimento a squadre femminile, sprint a squadre maschile

10.00 Boxe – 69 kg maschile

10.00 Ginnastica artistica – Finali di specialità: parallele e sbarra maschile, trave femminile

11.15 Lotta – 77 kg greco-romana, 97 kg greco-romana, 68 kg femminile

12.00 Atletica – Asta maschile; martello, 800 e 200 femminile

12.50 Pesi – 109 kg maschile 23.30 nuoto di fondo – 10 km femminile

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO

02.00 Atletica – 400 ostacoli femminile

02.00 Skateboard – Park femminile

07.00 Boxe –81 kg maschile

07.30 Vela – Medal race: 470 maschile, 470 femminile

08.30 Ciclismo su pista – Inseguimento a squadre maschile 11.15 lotta – 67 kg greco-romana, 87 kg greco-romana, 62 kg femminile

11.30 Atletica – 3000 siepi femminile; martello, 800 e 200 maschile

12.00 Equitazione – Salto a ostacoli individuale

12.30 Sincro – Duo

12.50 Pesi – +109 maschile

23.30 Nuoto di fondo – 10 km maschile

GIOVEDÌ 5 AGOSTO

02.00 Atletica –Triplo, peso e 110 ostacoli maschile; eptathlon

02.00 Skateboard – Park maschile

02.30 Canoa sprint – K1 200 metri maschile, c1 200 metri femminile, k1 500 metri femminile, k2 1000 metri maschile

03.30 Hockey prato – Torneo maschile, finale per il bronzo

04.00 Tennistavolo – Gara a squadre femminile finale bronzo

07.00 Boxe – 56 kg maschile

08.00 Tuffi – 10 m femminile

08.30 Ciclismo su pista – Omnium maschile, keirin femminile

09.30 Atletica – 20 km di marcia maschile

10.00 Calcio – Torneo femminile, finale per il bronzo 10.00 karate – kata femminile, 67 kg maschile e 55 kg femminile

10.30 Arrampicata sportiva – Combinata maschile 11.15 lotta – finali: 57 kg maschile, 86 kg maschile, 57 kg femminile

12.00 Atletica – Asta femminile, 400 maschile, decathlon

12.00 Hockey prato – Torneo maschile, finale per l’oro

12.30 Tennistavolo – Gara a squadre femminile, finale per l’oro

22.30 Atletica – 50 km di marcia maschile

VENERDÌ 6 AGOSTO

03.00 Beach volley – Finale per il bronzo e finale per l’oro femminile

03.30 Hockey prato – Torneo femminile, finale per il bronzo

04.00 Calcio – Torneo femminile, finale per l’oro

04.00 Tennistavolo – Gara a squadre maschile, finale per il bronzo

07.00 Boxe – 91 kg maschile

07.30 Pentathlon – Gara femminile individuale

08.30 Ciclismo su pista – Americana femminile, sprint maschile

09.30 Atletica – 20 km di marcia femminile 10.00 karate – 75 kg maschile e 61 kg femminile; kata maschile

10.30 Arrampicata sportiva – Combinata femminile

11.15 Lotta – 74 kg maschile, 125 kg maschile, 53 kg femminile

12.00 Hockey prato – Torneo femminile, finale per l’oro

12.30 Tennistavolo – Gara a squadre maschile, finale per l’oro

12.50 Atletica – Giavellotto femminile, 5000 maschili, 400 femminili, 1500 femminile, 4×100 maschile, 4×100 femminile

13.00 Calcio – Torneo maschile, finale per il bronzo

SABATO 7 AGOSTO

00.00 Atletica – Maratona femminile

00.30 Golf – Torneo femminile, ultimo giro

02.30 Canoa sprint – c2 500 metri femminile, c1 1000 metri maschile, k4 500 metri femminile, k4 500 metri maschile

03.00 Beach volley – Finale per il bronzo e finale per l’oro maschile

04.30 Basket – Torneo maschile, finale per l’oro

05.00 Baseball – Finale per il bronzo

06.30 Volley – Torneo maschile, finale per il bronzo

06.40 Pallanuoto – Torneo femminile, finale per il bronzo

07.00 Boxe – 52 kg e 75 kg maschili; 51 kg e 69 kg femminili

07.00 Karate – +75 kg maschile e +61 kg femminile

07.30 Pentathlon – Gara maschile individuale

08.00 Tuffi – 10 m maschile

08.20 Ginnastica ritmica – All-around individuale

08.30 Ciclismo su pista – Americana maschile

09.00 Basket – Torneo femminile, finale per il bronzo

09.30 Pallanuoto – Torneo maschile, finale per l’oro

10.00 Pallamano – Torneo maschile, finale per il bronzo

11.45 Lotta –65 kg e 97 kg maschile, 50 kg femminile

12.00 Atletica – Alto femminile, 10.000 femminile, giavellotto maschile, 1500 maschile, 4×400 femminile, 4×400 maschile

12.00 Baseball – Finale per l’oro

12.00 Equitazione – Salto ostacoli a squadre

12.30 Nuoto sincro – Squadre

13.00 Basket – Torneo maschile, finale per il bronzo

13.30 Calcio – Torneo maschile, finale per l’oro

14.00 Pallamano – Torneo maschile, finale per l’oro

14.15 Volley – Torneo maschile, finale per l’oro

DOMENICA 8 AGOSTO

00.00 Atletica – Maratona maschile

02.00 Volley – Torneo femminile, finale per il bronzo

03.00 Ciclismo su pista – Omnium e sprint femminile, keirin maschile

04.00 Ginnastica ritmica – All-around a squadre

04.00 Pallamano – Torneo femminile, finale per il bronzo

04.30 Basket – Torneo femminile, finale per l’oro

06.30 Volley – Torneo femminile, finale per l’oro

06.40 Pallanuoto – Torneo maschile, finale per il bronzo

07.00 Boxe – 60 kg e 75 kg femminile; 63 kg e +91 kg maschile

08.00 Pallamano – Torneo femminile, finale per l’oro

09.30 Pallanuoto – Torneo maschile, finale per l’oro

13.00 Cerimonia di chiusura

