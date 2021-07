Si continua a discutere sul futuro dello sport italiano e internazionale dopo essersi messi alle spalle il momento forse più critico della pandemia di Covid-19. Con i Campionati Europei di calcio e Wimbledon si è ricominciata a vedere una condizione simile alla normalità, con stadi ed impianti popolati dal pubblico senza particolari conseguenze. Nel Belpaese invece, nelle partite degli Europei svolte a Roma, lo stadio Olimpico non ha avuto a disposizione la capienza totale: a inizio giugno era stato firmato un decreto che permetteva l’accesso di 16mila spettatori, il 25% della capienza dell’impianto. Le cose però potrebbero cambiare in breve.

Valentina Vezzali, che poco prima di partire per il Giappone alla volta dei Capienza del 75% per gli impianti sportivi all’aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso. È questo ciò che ho chiesto alla cabina di regia prima di partire per Tokyo2020". Parola della sottosegretaria allo Sportche poco prima di partire per il Giappone alla volta dei Giochi Olimpici ha scritto un tweet con cui ha annunciato la volontà di evolvere questa situazione: "".

Tokyo 2020 Caldo, villaggio olimpico e grattachecca UN' ORA FA

Parole che significherebbero un passo in avanti verso una condizione precedente alla pandemia globale e una manna dal cielo per le società sportive, che fanno della vendita dei biglietti degli eventi sportivi una branca importante dei propri guadagni. Ciò che è stato dichiarato dalla Vezzali segue la linea della stessa plurimedagliata olimpica nella scherma, che da giorni auspicava un possibile movimento sulla tematica.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su externaldiscoveryplus.ithttps://www.discoveryplus.it/None: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Caldo, villaggio olimpico e grattachecca

Tokyo 2020 Tutto per l'Olimpiade: il Team Fiji arriva su un cargo di pesce 2 ORE FA